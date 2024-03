Jean Paul Gaultier estrena l’espectacle biogràfic ‘Fashion Freak Show’

El dissenyador de moda francès Jean Paul Gaultier ha presentat aquest dimecres l’espectacle biogràfic ‘Fashion Freak Show’ que es podrà veure del 4 al 21 d’abril al Teatre Coliseum de Barcelona. A mig camí entre el cabaret i la comèdia musical, el muntatge ret un homenatge als darrers 50 anys de la cultura pop a través de la mirada de l »enfant terrible’ de la moda francesa, a partir del qual desmunta els límits de la passarel·la i l’escenari en una història que va des de la seva infància fins als excessos a Londres. Foto © Guillem Roset / ACN.

En roda de premsa, Gaultier ha reivindicat la diversitat i la igualtat i ha assegurat que el posava nerviós que el món de la moda associés la dona a la feminitat i a estar « sexi » i que els homes en quedessin al marge.

Una oda a la diversitat

La producció, a mig camí entre el cabaret i la comèdia musical, compta amb una banda sonora inèdita i reuneix sobre l’escenari una quinzena d’artistes provinents del món del circ, del teatre, de la música i de la dansa. L’espectacle excèntric reivindica l’energia creativa i l’olfacte del reconegut dissenyador. Des de l’alta costura fins la música, el cinema i la dansa.

Musicalment, ‘Fashion Freak Show’ pretén ser una oda a la diversitat, abastant un ampli ventall de gèneres que van des de la música disco fins al funk, el pop, el rock, la new wave i el punk. Tot plegat, de la mà d’una col·laboració amb TS3 (A Fimalac Entertainment Company), RGM Productions i Avex Entertainment.

La producció incorpora noms com Rossy de Palma, que interpreta la mestra de joventut del protagonista, o Catherine Deneuve, que posa la veu alhora d’anunciar els noms que el dissenyador ha donat a les seves innovadores creacions d’alta costura masculina dels 90. Simon Phillips és l’assessor artístic del show, mentre que el mateix Gaultier exerceix de dissenyador de vestuari, director i guionista.

El muntatge recorre des de la infància fins als primers anys de carrera de Gaultier. Amb les primeres desfilades de moda fins les nits salvatges al Palace o a Londres. Es presenta així un diari d’una època, les inspiracions cinematogràfiques, musicals i de dansa.

Aspectes desconeguts de la seva infància, històries d’amor i de vida

D’aquesta menera, per primera vegada Gaultier revela aspectes desconeguts de la seva infància, històries d’amor i de vida en una producció amb una visió tendre i amb humor.

Durant la roda de premsa, Gaultier ha explicat que li ha interessat molt portar el món de la moda al teatre i l’espectacle perquè entén que les desfilades són quelcom teatral on es mostren vestits « amb un punt surrealista ».

El dissenyador ha reivindicat la diversitat de « gestos, color, cabells i pell » i ha celebrat que la concepció cap als homes i les dones a la moda hagi canviat i ara s’aposti més per retratar la diversitat.

En aquest sentit, ha recordat que ell va apostar per tractar l’home com un objecte. Ha renegat del fet que fa unes dècades es concebés la figura masculina com aquell que s’ha de mostrar dur i que no s’ha de preocupar gaire per l’aspecte físic. « Estava mal vist i es relacionava amb l’homosexualitat. Ara els joves han vist que no tenen cap obligació de mantenir una imatge de mascle. A més a més, poden tenir gust alhora de vestir », ha reflexionat.

Gaultier s’ha mostrat « absolutament a favor » de la moda sense gènere específic. « Els joves estan menys limitats i poden expressar-se més que fa 40 o 20 anys. Estan menys limitats per la societat i pel sector laboral », ha aplaudit.

Per tot plegat, Gaultier ha afirmat que espera que la gent gaudeixi del muntatge que arriba a Barcelona. Tot i saber que podria ser un comentari polèmic, el francès s’ha declarat fan dels toros i tot l’univers de la tradició espanyola.