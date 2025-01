Mobilització i testimonis de suport a favor de La Bressola

ERC ha reclamat aquest divendres al govern espanyol que prengui « mesures immediates » per garantir la continuïtat de La Bressola. Òmnium Cultural ha recaptat 50.470 euros. Junts també ha manifestat el seu suport a La Bressola.

Amb nou centres i més de 1.100 alumnes, el projecte depèn en gran manera de les aportacions econòmiques de la societat civil i d’unes subvencions que han disminuït progressivament. Foto © ACN.

« La Bressola no és només un projecte educatiu, sinó també una eina fonamental de resistència cultural i lingüística en un territori on el català es troba en perill d’extinció », ha alertat la diputada republicana al Congrés Etna Estrems. ERC ha presentat una proposició no de llei que, entre altres mesures, demana fixar una assignació estable de fons per aquesta iniciativa.

« És imprescindible que les administracions públiques donin suport a aquest model d’ensenyament, que és un veritable baluard per a la preservació de la nostra llengua i cultura », ha remarcat Estrems. Des d’Esquerra recorden que des de la seva fundació el 1976, La Bressola ha estat un « pilar fonamental » per a l’ensenyament del català a la zona, però es troba en una « situació econòmica límit » a causa de la manca de suport institucional.

A part de demanar recursos econòmics, la PNL d’esquerra també demana al govern que treballi per protegir i promocionar les llengües oficials diferents del castellà en territoris fora de l’Estat. Així mateix, es reclama complir els compromisos amb la Carta Europea de Llengües Regionals i Minoritàries.

« El català és un patrimoni cultural que requereix protecció i promoció, tal com estableix l’article 3 de la Constitució espanyola. És una qüestió de drets lingüístics i de justícia històrica, » ha subratllat Estrems. Finalment, ha recordat que « l’ensenyament del català a la Catalunya Nord és essencial per frenar el procés de substitució lingüística que pateix aquesta llengua a l’Estat francès ».

Òmnium Cultural ha recaptat 50.470 euros

La setmana passada l’equip directiu denunciava que les escoles passen per una situació econòmica delicada i que necessitaven fons per garantir la supervivència d’alguns centres. Des de l’entitat cultural es va idear una campanya de suport i en només dos dies s’han superat els 50.000 euros. Ara, els diners es donaran íntegrament a l’entitat que gestiona els equipaments educatius. El president d’Òmnium Cultural a la Catalunya del Nord, Guillem Dalmau, ha recordat la « feina imprescindible » que fa la Bressola en la transmissió de la llengua i la cultura catalana en un estat francès « que no ho posa gens fàcil ».

Junts també ha manifestat el seu suport a La Bressola

A la missiva, Junts s’ha ofert a ajudar “tant des de la vessant institucional com des de la conscienciació i la mobilització” per tal de redreçar la situació i evitar que cap dels seus centres d’ensenyament immersiu hagi de tancar.

A la carta, Puigdemont i Turull han agraït a la Bressola la seva tasca de formar infants “arrelats a la nació i a la llengua” oferint-los “majors oportunitats de futur”. I han afegit que és precisament per això que els preocupa “tant” l’amenaça econòmica que pesa ara sobre la seva xarxa d’escoles.

En aquest sentit, han remarcat que la immersió lingüística “és un model d’èxit, apreciat al nord i al sud de Catalunya”, però que és “una lluita que no està guanyada”. “Ni al sud, amb intents constants de carregar-se el model, i encara menys al nord, malauradament”, han lamentat. “Per això es tan valuosa la tasca que duu a terme la Bressola de manera exemplar des de fa gairebé 50 anys, que ha permès escriure una història completament diferent sobre el futur del català a la Catalunya Nord”, han agregat.