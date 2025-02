Òmnium recupera les « cartes catalanes » i una desena de jocs antics

Òmnium Cultural ha recuperat les « cartes catalanes » a la Catalunya del Nord amb un nou joc inspirat en els dibuixos de la casa Dessoris, l’últim productor de cartes de Perpinyà. Fotos © Gemma Tubert / ACN.

Fa dos anys, l’empresa La Ducale, la darrera empresa de fabricants, va tancar portes i va deixar la zona sense cap subministrador. Amb el doble objectiu d’evitar perdre-les i recuperar la memòria històrica, l’entitat va engegar una iniciativa per recopilar informació a través de gent gran sobre jocs que es jugaven antigament amb aquestes cartes i, alhora, veure com tornar-les a produir. Com que no van trobar cap empresa disposada a fer-ho i Ducale no els va cedir els dibuixos, la il·lustradora Pam LeBrú en va elaborar uns de nous inspirant-se en els de Dessoris.

Les cartes que a la Catalunya del Nord anomenen « cartes catalanes » no són exclusives del Principat

De fet, són les que comunament s’anomenen ‘baralla espanyola’ i estan presents en tota l’àrea mediterrània. Van arribar d’Orient durant la segona meitat del segle XIV i Perpinyà va ser un dels primers llocs europeus de producció. Algunes mencions la situen el 1399.

Fins a finals del segle XIX els fabricants de cartes es van mantenir i és en aquest darrer període quan la casa Dessoris va modernitzar aquest joc, creant figures que s’han mantingut fins avui en dia. Fa dos anys, l’última empresa de fabricants, La Ducale, va abaixar la persiana i Òmnium Catalunya Nord va decidir « tornar a fer viure » aquestes cartes.

El president de l’entitat, Guillem Dalmau, diu que van contactar amb Ducale per estudiar la possibilitat que les seguissin editant, però la companyia els va dir que no era rendible. Davant la negativa, van intentar que els cedís les imatges de les cartes per poder fer-ne una producció pròpia.

Finalment, la il·lustradora Pam LeBrú s’ha encarregat del disseny inspirant-se en els jocs de cartes de la casa Dessoris. La iniciativa ha estat possible gràcies al suport de diverses administracions i entitats nord-catalanes i una empresa del Principat les ha produït. Se n’han imprès uns milers d’exemplars i es començaran a veure en diferents espais de Perpinyà a partir d’aquest divendres.

Les instruccions d’una desena de jocs

La baralla, a més, inclou un document on se n’explica la història i sota el títol ‘Regles dels jocs’ s’hi detallen una desena de jocs, entre els quals hi ha el conegut Truc. Es tracta de jocs que Òmnium ha documentat a través de diverses persones grans. « Alguns d’ells estic convençut que s’havien perdut. D’altres es jugaven als anys 40 o 50 », detalla Dalmau.

D’aquesta manera, el projecte ha complert amb un doble objectiu: recuperar una tradició però també la memòria històrica al voltant d’aquest joc de sobretaula.