Article mis à jour le 29 juillet 2025 à 15:19

Enfin une bonne nouvelle ? Alors que la courbe du chômage sur notre département augmentait depuis 2023, le 2e trimestre 2025 connaît une baisse des inscrits sur la moyenne de toutes les catégories.

La chute post-Covid du nombre d’inscrits à France Travail, sur notre département, avait été spectaculaire. Certes, l’économie demeurait très saisonnière sur notre territoire, mais cette cassure de la courbe avait rebattu les cartes en termes d’offre et de demandes. Un véritable accélérateur pour nos demandeurs d’emploi. L’évolution du volume d’emploi entre 2017 et 2022 avait d’ailleurs été plus rapide que la progression démographique. Le secteur tertiaire marchand s’arrogeait l’essentiel de cette hausse avec 18 % d’emplois en plus sur la période.

A partir de 2023, le nombre d’inscrits augmente cependant à nouveau, avec une hausse marquée de + 8 % au premier trimestre 2025, supérieure à la moyenne régionale. Le poids des bénéficiaires du RSA déjà orientés, qui entrent désormais dans les statistiques, a clairement joué dans ces chiffres.

Les Pyrénées-Orientales font mieux que l’Occitanie

Mais notre département a tendance à amplifier les signaux régionaux et nationaux dans les deux sens. Ainsi le 2e trimestre 2025 voit une baisse bienvenue du nombre d’inscrits à France Travail de l’ordre de 2,1 % sur la moyenne des catégories A, B, C, D et E, pour s’établir à 62 850 demandeurs. La baisse est de 5,3 % pour la seule catégorie A, qui concerne les inscrits en recherche active n’ayant exercé aucune activité durant le mois.

Les Pyrénées-Orientales font ainsi un peu mieux que la moyenne de l’Occitanie, qui voit le nombre d’inscrits baisser de 1,9 % pour les catégories A à E et de 5,5 % pour la catégorie A.

L’âge du demandeur est déterminant. C’est du côté des jeunes de moins de 25 ans que la baisse d’inscrits est la plus impressionnante avec 11,3 % de demandeurs en moins d’un trimestre à l’autre, toutes catégories, et 18,2 % pour la catégorie A.

Moins de jeunes inscrits, plus dur pour les seniors et les demandeurs de longue durée

Un coup de mieux pour les jeunes, loin des 25 – 49 ans et des seniors. Ces derniers peinent davantage et leur nombre d’inscrits diminue seulement de 0 à 3 % selon les catégories.

La part des demandeurs de longue durée, inscrits depuis plus d’un an, reste importante et augmente même d’un trimestre à l’autre en passant de 43,5 % à 45,8%. Ce sont les demandeurs de moins de trois mois qui s’en sortent le mieux, avec des baisses d’inscrits importantes.

Enfin sur une année, par rapport au même trimestre en 2024, le nombre de demandeurs reste en hausse de 6,7 % pour la catégorie A et de 4,2 % pour l’ensemble des catégories A à E.

Les derniers chiffres sont inspirants mais il va falloir transformer l’essai.

Le saviez-vous ?

Il existe depuis janvier 2025 deux nouvelles catégories qui n’intègrent pas les statistiques ci-dessus. La catégorie F à dominante sociale pour les personnes les plus éloignées de l’emploi, et la catégorie G pour les bénéficiaires du RSA qui n’ont pas encore été orientés. La catégorie F représentait 292 personnes sur notre département au 1er trimestre 2025 et 1170 personnes au 2e trimestre. La catégorie G est passée de 12 386 à 14 111 inscrits sur la période. Une proportion élevée en raison des chiffres importants de bénéficiaires du RSA sur les Pyrénées-Orientales.

