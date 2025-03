Article mis à jour le 5 mars 2025 à 19:46

Les figurines aux coiffures si reconnaissables seront légion du 7 au 9 mars dans la Salle Polyvalente de Salses-le-Château. Pour sa quatrième édition dans les Pyrénées-Orientales, l’association Playmo du Sud prévoit des scènes historiques et fantastiques en format miniature. La reconstitution de La Reconquista espagnole sera la plus grande mise en scène de l’exposition, nous confie l’organisateur, Vincent Rousseau.

Des scènes recréées en Playmobil et nommés des dioramas, attendront un public familial.

« On n’a jamais fait les mêmes scènes en 10 ans »

Pour Vincent Rousseau, l’exposition est avant tout un moyen de partager sa passion. Le premier collectionneur de Playmobil en France possède lui-même 150 mètres cubes de Playmobil.

Chaque année, l’exposition se renouvelle avec de nouveaux thèmes et décors, une fierté pour Vincent Rousseau. Les « passionnés » se sont investis pour offrir aux visiteurs « un voyage à travers les continents, le temps et les paysages », pour une expérience qui se veut à la fois éducative et nostalgique.

Le montage des dioramas est un travail minutieux. Cinq jours avant l’ouverture, les collectionneurs débutent l’assemblage des scènes. Le plus grand décor, lui, prend deux jours à lui tout seul, et comprend 20 000 figurines. En 2025, huit exposants présenteront leurs scènes, couvrant neuf thèmes différents. Parmi eux, un nouveau venu mettra en scène un plateau de tournage de film historique.

De la Grande Muraille de Chine au Far West

Parmi les nombreux thèmes, les visiteurs trouveront également, une expédition polaire, une scène du Mexique ainsi encore la Grande Muraille de Chine. Mais les visiteurs fidèles seront heureux de revoir plusieurs grands classiques du Playmobil : les chevaliers et le western. Cette année, la conquête de l’Ouest américain s’agrémente d’un train en mouvement. « La mine d’or, le shérif, les bandits… » Vincent Rousseau assure que tous les clichés du western seront représentés avec soin et passion.

Du Playmobil en costume du XVIIe siècle à Salses-le-Château

D’autres classiques font aussi leur retour, comme l’atelier de personnalisation où chacun peut créer sa propre figurine, ainsi que l’espace de vente, où seront proposées des figurines rares, introuvables en France.

Le secret ? Grâce à une technique spéciale de modification, il est possible d’adapter les figurines, un processus qui peut prendre jusqu’à 15 heures. Les collectionneurs le font pendant leur temps libre, en ajoutant leur touche personnelle aux personnages.

« C’est en milliers d’heures qu’il faut compter en termes de création. Le processus inclut également la recherche documentaire et la peinture », relève Vincent Rousseau.

Tout cela pour atteindre une précision historique, comme pour recréer la mode à l’époque de Louis XIV. Ou encore pour intégrer des personnages de Star Wars ou Game of Thrones à l’exposition.

La passion du Playmobil, c’est « un peu comme les femmes avec les sacs à main »

Vincent Rousseau est particulièrement attaché aux thèmes historiques, comme l’Antiquité. Le professeur d’Histoire hésite à se fixer sur un thème préféré.

Il risque la comparaison qui frise le cliché : « Ça m’intéresse un peu comme les femmes avec les sacs à main. On a des périodes où, pendant six mois, on va être obsédé par un thème, puis on passe à un autre. Donc, on change régulièrement, selon nos coups de cœur », sourit-il.

Playmobil ou Lego ? L’avis du premier collectionneur de France

Dans le monde des personnages en plastique, pourquoi Playmobil et pas Lego ? Vincent Rousseau possède aussi des Lego et défend le fabricant, mais il explique que la grande différence réside dans l’approche créative : « Avec Lego, on est plus dans l’architecture et la construction intellectuelle d’un bâtiment. Avec Playmobil, c’est surtout l’aspect narration qui m’intéresse. »

Visiter l’exposition à Salses

L’événement est organisé par Playmo du Sud, en partenariat avec la Mairie de Salses et Atax Radio. L’exposition ouvre ses portes le vendredi 7 mars de 18h à 21h. Les visiteurs pourront aussi découvrir les scènes le samedi 8 mars de 10h à 19h et le dimanche 9 mars de 9h à 16h.