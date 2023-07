Article mis à jour le 3 juillet 2023 à 13:05

Plusieurs nuits de violences se sont succédé près d’une semaine après la mort du jeune Nahel, tué lors d’un contrôle de police à Nanterre, avec comme point d’orgue l’attaque du domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses. En réponse, l’association des maires de France appelait ce 3 juillet à une mobilisation citoyenne sur le parvis des mairies.

Ce lundi 3 juillet à midi, les maires des Pyrénées-Orientales étaient devant leur mairie. Ils refusent que la France « continue de sombrer dans le chaos.» L’AMF ne veut pas «regarder passivement les mairies brûler, les magasins pillés, des domiciles de maires attaqués, tous les Français victimes d’actes injustifiables de dégradations et de violences.»

Un appel à rétablir l’ordre républicain et pour une mobilisation civique

Depuis le tir mortel sur le jeune Nahel à Nanterre, et malgré le déploiement de plus de 40.000 policiers et gendarmes dans les rues, les dégâts sont conséquents. Mairies, écoles détruites, commissariats attaqués, magasins pillés, voitures incendiées, multiplication d’interpellations et émeutes urbaines, émaillent les villes de France. À Perpignan, la situation est plus calme qu’en Île-de-France ou Marseille, même si plus d’une vingtaine de personnes ont été interpellées pour des échauffourées et véhicules incendiés.

Malgré une légère décrue et plusieurs appels au calme, dans la nuit de samedi à dimanche 2 juillet, c’est le domicile de Vincent Jeanbrun, maire de L’Haÿ-les-Roses, qui a été attaqué, et ses proches blessés en tentant de fuir leur domicile.

Les maires appellent «l’État à rétablir l’ordre républicain : c’est sa responsabilité pleine et entière. Il ne peut y avoir de justice sans ordre.» Ils demandent également «une mobilisation civique de la société pour le respect de la République et de la France. Chacun doit y prendre sa part, dans la responsabilité et le calme pour que le dialogue puisse reprendre.»

Que faire pour rétablir le dialogue après la vague de violences qui percute la France ?

Depuis mardi 30 juin, le dialogue est rompu entre une partie de la jeunesse et tous ceux qui, de près ou de loin, représentent le système. Mairies, écoles, agences bancaires, magasins de marque, mais aussi locaux d’associations, pompiers ou journalistes ; tous sont pris pour cibles par ces jeunes voire très jeunes au visage masqué qui se vantent sur les réseaux de leurs méfaits. Élus, spécialistes du maintien de l’ordre, sociologues ou médiateurs se succèdent sur les plateaux, mais quelles solutions pour répondre à cette fracture entre une partie des Français et ceux qui sont censés les protéger et qu’ils accusent de racisme systémique ? Comment répondre au malaise de ces jeunes qui ne se sentent pas écoutés et dont le quotidien est si éloigné de leurs modèles ? Une jeunesse, qui, à raison, refuse une assignation dans la pauvreté alors que l’école ne joue plus son rôle d’ascenseur social.

Alors oui, certaines barres d’immeubles sont tombées, des habitats insalubres détruits, mais qu’a-t-on apporté aux populations ? Les a-t-on écoutées, accompagnées pour une meilleure inclusion dans la société ? La politique de la ville qui traite le bâti ne suffit plus, la répression et les discours martiaux seuls ne feront qu’entraîner une surenchère. Le politique doit reprendre la main dans le dialogue social et ne pas laisser toute la responsabilité aux associations.