F’estival de l’humour : Madenian débarque à Collioure

Du 26 au 28 juillet 2024, Le F’estival de l’humour revient pour une 3e édition inédite à Collioure. Un moment pour profiter des pointures de la dérision ou faire la découverte de jeunes artistes émergents. Rire à gorge déployée les pieds dans l’eau : c’est la proposition de ce festival indépendant, parrainé par Mathieu Madenian, l’humoriste né à Saleilles.

Lors d’une conférence de presse donnée ce mardi 23 avril, Mathieu Madenian et Guy Llobet, maire de Collioure présentaient les grandes lignes et les têtes d’affiche du festival. Anne Roumanoff, Alex Vizorek, Aymeric Lompret et bien sûr Mathieu Madenian feront partie des humoristes vedettes de cette 3e édition.

Le festival s’agrandit mais conserve ses racines à Collioure

Cette année, les comiques se succéderont devant la plage du Faubourg, au cœur de la ville touristique. L’occasion, pour les familles ou les amateurs de Comedy Club, de passer un bon moment, tout en profitant d’un cadre idyllique. L’année dernière, le festival se déroulait devant le square Scaloni. « C’était un lieu magnifique mais qui devenait limité en termes de places », explique le maire de Collioure.

En effet, fort de son succès, ce sont 400 à 500 spectateurs qui se sont rendus à l’évènement en 2023. Cette année, le festival s’agrandit et pas moins de 846 places sont disponibles. La billetterie est ouverte depuis le 24 avril. Les tarifs sont compris entre 37 euros, pour la soirée de gala ou les têtes d’affiche, et 10 euros, pour la découverte des jeunes comédiens.

Les têtes d’affiche présentent leurs nouveaux spectacles

Pour cette troisième édition, le festival de l’humour de Collioure s’appuie sur une belle programmation. Chaque soirée est divisée en deux parties. À 19h, les artistes locaux ou émergents s’emparent de la scène, suivi des artistes phares, dés 21h30. La soirée de gala, prévue le 26 juillet à 21h30, compte des humoristes reconnus comme Alex Vizorek, en tournée pour son spectacle « Ad vitam » ou Jean-Luc Lemoine, notamment passé par C8 et France 3.

Le 27 juillet, à 21h30, Mathieu Madenian propose en avant-première son 4e spectacle. Le lendemain, à la même heure, Anne Roumanoff présente son nouveau show « l’expérience de la vie ». Les artistes invités sont donc nombreux (pas loin de 30 cette année), mais aussi diversifiés. « Le but est d’avoir un spectacle qui plaise à tout le monde. J’espère que chacun y trouvera son compte », développe l’humoriste catalan.

Nouveauté cette année : le festival met en avant des humoristes locaux. « On veut permettre aux personnalités de la région de sortir de l’ombre. Ils ont beaucoup de talent et il faut leur donner de la visibilité. C’est aussi ça, le festival de Collioure », indique Guy Llobet. Mathieu Madenian rappelle que si ce sont des jeunes artistes, ils sont « déjà assez expérimentés ». Bien qu’encore inconnus du grand public, ces derniers « seront sûrement des stars dans quelques années » ajoute-t-il.

Des ambitions pour les années à venir

Mathieu et la mairie se projettent déjà pour une 4e et même une 5e édition. « Il serait intéressant l’année prochaine de pouvoir capter le spectacle et de le diffuser à la télévision », déclare l’humoriste, qui ne cache pas ses ambitions grandissantes concernant le développement du festival. « L’objectif est de pérenniser l’évènement et de le faire progresser. Nous ne souhaitons pas nous reposer sur nos lauriers. » Une chose est sure, sa réputation progresse année après année. « Je n’ai pas eu de mal à convaincre les artistes de venir. Le festival de Collioure s’inscrit maintenant sur la carte des festivals d’humour où il faut aller », se félicite le comédien.