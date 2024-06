Perpignan : Club business, le projet de l’association A2Peps

Le 13 juin 2024, l’association d’entreprises A2Peps* organise son premier club business « les pieds dans l’eau ». L’occasion pour Bruno Koenig, initiateur du projet et Antoine de Barrau, directeur de l’association, d’en dire un peu plus sur ce programme et les aspirations de cette organisation. Photo, archives MIP.

Des interactions bilatérales entre entrepreneurs

Le club business est un concept proposé par A2Peps aux adhérents professionnels du sud de Perpignan. Le principe est simple : permettre aux industriels de promouvoir leurs produits ou services et d’entretenir des relations commerciales plus poussées avec leurs homologues. En bref, du réseautage. Bruno Koenig défend un projet « innovant » qui permettrait aux entreprises de ne plus échanger unilatéralement. « Avant, une firme organisait un événement et présentait son produit et les autres ne faisaient que recevoir cette information. Maintenant, avec le club business, les interactions iront dans les deux sens et seront bien plus riches pour tous les acteurs. »

Bruno Koenig

Là où l’adhésion à A2Peps permet principalement aux entreprises de se faire du réseau, la participation au club business permet de présenter et d’entamer une rédaction commerciale avec les adhérents. Certains professionnels font le choix d’A2Peps, mais sans participer au club business en lui-même.

« Celles-ci viennent seulement pour du réseau, pas pour vendre leurs produits » explique Bruno. Les entreprises qui trouvent un intérêt au B2B, pour « Business to business » représentent des secteurs aussi variés que la formation ou l’informatique. « Nous pouvons avoir des organismes de formation, comme Skool n’Job. Ou des sociétés d’informatique, de conseil ou de construction de chalets par exemple ». Selon Bruno Koenig, l’objectif est « de réunir des sociétés à la fois complémentaires et différentes ». Entre 20 et 30 chefs d’entreprise sont attendus pour cette première édition du club business d’A2Peps.

Du business « les pieds dans l’eau »

Le 13 juin marque la première édition d’une rencontre que les organisateurs espèrent voir perdurer. En effet, l’association prévoit d’organiser un club business « à peu près tous les deux mois ». « L’idée est de créer plusieurs événements tout au long de l’année. Toujours en alliant convivialité et professionnel » explique Bruno Koenig. À terme, A2Peps souhaitent ouvrir à ses adhérents les portes de lieux inaccessibles. Chaque personne conviée se verra fournir les contacts de tous les autres participants.

« Le but est aussi de diversifier les cadres d’échanges ; nous auront donc ce premier club business « les pieds dans l’eau » mais aussi des after-work, des déjeuners, des visites culturelles ou d’usines » ajoute l’organisateur. L’association d’entreprises prévoit déjà une visite culturelle pour septembre 2024. « Être membre d’A2Peps ne veut pas forcément dire faire partie du club business ».

Ainsi, les professionnels devront s’acquitter d’une cotisation de 50 euros pour accéder aux événements du club business. « Pour ceux qui adhèrent cette année, nous offrons l’adhésion 2025 en même temps pour le lancement du concept » annonce Bruno Koenig.

« Proposer une solution abordable pour les petites entreprises »

Le premier objectif d’A2Peps est de créer des liens entre les entreprises de Perpignan Sud et les pouvoirs publics comme la mairie de Perpignan, le conseil départemental, la communauté urbaine ou la préfecture. « Lorsque l’on a un problème du quotidien avec une administration, c’est toujours mieux d’être inscrit à A2Peps afin d’avoir accès à ces contacts là » explique Antoine de Barrau, directeur d’A2Peps. Le coût de l’adhésion est proportionnel au nombre d’adhérents, avec un minimum de 150 €. Un chiffre que le directeur de l’association tente de pondérer. « Notre but n’est pas de faire du profit. C’est pour cela que nous proposons une cotisation abordable pour les petites entreprises. »

La synergie des moyens permet aussi aux directeurs de partager leurs problématiques du quotidien avec d’autres chefs d’entreprises. Celles-ci peuvent concerner des problèmes de recrutement, de gestion ou de communication « Les gens adhèrent aussi pour parler de leur entreprise et faire du business. Les sociétés ont plus de chances de se faire connaître grâce à notre soutien ».

Déjà 300 entreprises adhérentes à A2Peps

Au fil du temps, de nombreuses entreprises, provenant de 37 secteurs d’activités ont déjà rejoint le réseau. « À Saint-Charles, nous avons beaucoup d’adhérents de l’industrie agro-alimentaire. À porte d’Espagne, nous avons plutôt des activités commerçantes et à Technosud, des activités tertiaires ». L’association a une large zone d’action et d’influence qui fait « la force de son réseau ». A2Peps rayonne dans tout le sud de Perpignan, de Saint-Eugénie à Technosud. Une localisation boostée par le secteur du fruit et légumes, et notamment par la plateforme Saint-Charles. 300 entreprises sont aujourd’hui adhérentes au club business. Selon Bruno Koenig et Antoine de Barrau, cela représente 5 400 salariés et 10 % de part de marché du PIB département.

*A2Peps : Association Pôle Entreprises Perpignan Sud