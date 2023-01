Un épisode de l’éphémère passage des Déferlantes à Perpignan vous manque ?

Les organisateurs se rendent à l’évidence «sans artiste, pas de festival» et décident d’arrêter l’hémorragie. La Frontera repart donc en quête d’un nouveau lieu, et promet de rembourser les festivaliers déçus.

Le plus déçu d’entre tous est sans nul doute le maire de Perpignan, qui dénonce dans un (nouveau!) communiqué le chantage et les «pressions de quelques privilégiés du showbiz.»

Les organisateurs ont perdu leur pari, et le festival se retrouve donc à devoir chercher un nouveau lieu à six petits mois de l’ouverture. Les organisateurs auraient déjà sollicité Thuir, Toulouges et Villeneuve-de-la-Raho, et le Barcarès se serait déjà positionné pour accueillir l’édition 2023.