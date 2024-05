Tout au long de l’année scolaire 2023-2024, Médiaclic, association d’éducation aux médias, est intervenue auprès de plusieurs classes à Perpignan. Alors que la dernière cloche de l’année va bientôt retentir, il est déjà l’heure de dresser un premier bilan.

La fin de l’année scolaire approche et avec elle, les dernières séances d’éducation aux médias, en particulier les projets d’émission de webradio. Un petit rituel s’est instauré au moment de quitter les élèves : leur faire écrire ce qu’ils gardent de positif et de négatif de cette pratique tout au long de ces mois.

Interviews bouclées, micro-trottoir montés, chroniques enregistrées

La dernière séance d’un projet radio peut prendre différentes formes : soit on est en dans les temps et on peut soigner notre fin. Soit c’est la course pour terminer les enregistrements. Ces derniers temps nous avons de plus en plus l’occasion de demander aux participants leur avis sur le projet que nous avons pu mener avec eux. L’exercice prend différentes formes selon les publics. Pour notre intervention à la prison de Perpignan l’hiver dernier, nous l’avons fait après l’écoute collective de l’émission réalisée. Tout le monde joue le jeu, participants comme intervenantes. Pour les projets de webradio en classe, on l’organise à la toute fin, si le temps nous le permet.

Chacun doit écrire sur deux papiers différents ce que lui a apporté ce projet, quelque chose qui l’a vraiment impacté. Aucune attente de notre part sur la forme, ça peut être une émotion ressentie, un exercice particulièrement apprécié, un instant de partage, des fou-rire, ou un apprentissage précis. Puis sur la deuxième feuille, à l’inverse, ils notent un aspect négatif du projet.

Un moment qui ne leur a pas plu, un exercice qui les a ennuyés, une émotion désagréable qu’ils ont ressentie. Tout ça reste bien évidemment anonyme. On recueille les papiers dans deux boites, puis on en pioche un ou deux au hasard. On le lit, et j’aime enregistrer ce moment de retours. J’aime aussi ajouter un troisième papier quand le public s’y prête : celui sur lequel ils notent quelque chose qu’ils ont appris et qui leur a tellement plu qu’ils voudront le partager avec leur proche.

Quel retour des participants aux projets scolaires de web-radio ?

La lecture des commentaires est toujours un moment intéressant. L’anonymat permet aux participants de ne pas craindre d’être jugé, en particulier pour le retour négatif.

C’est ce qui a sans doute permis à ces élèves de CM1-CM2 d’écrire que parfois «nous parlions trop et c’était un peu ennuyant » (et rajouter tout de suite après «ne le prenez pas mal ! coeur coeur »). C’est ce qui permet aussi à certains de sortir de leur timidité et parler à coeur ouvert. L’enregistrement permet aussi de garder une trace de ces retours variés, et de conclure le projet radio… par de la radio.

C’est un premier indice de ce qui a marqué dans nos interventions : les jeux et exercies qui ont marché, les exercices qui ont fait flop, ou les inconvénients des séances. Ce qui revient souvent autant chez les adultes que chez les enfants, c’est la difficulté de parler au micro, et de réécouter sa voix. Certains s’y habituent, mais ça reste un blocage pour d’autres.

Et puis mettre sur papier notre ressenti du projet s’avère aussi utile pour nous, intervenantes. Parler des doutes qui nous ont traversées, de la satisfaction qui est la notre quand on mesure le chemin parcouru. C’est aussi descendre d’un certain piédestal sur lequel peuvent nous placer les participants, qu’ils soient majeurs ou mineurs. C’est retrouver une certaine horizontalité, et leur faire comprendre que leur avis compte, et que nous y seront attentives.

Je n’ai rien inventé avec cette animation. Elle est souvent utilisée dans les animations de l’éducation populaire, dont les outils et la philosophie viennent enrichir notre pratique de l’éducation aux médias et à l’information.