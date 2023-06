Les indicacions de veu disponibles en català a Google Maps

Les indicacions de veu en català a Google Maps ja estan plenament disponibles a partir d’aquest dijous tant per als sistemes operatius Android com iOS.

Així, amb la navegació per veu, es poden sentir les alertes de trànsit, on girar o si hi ha una ruta millor, a més de rebre indicacions de veu més detallada i altres de noves en els desplaçaments a peu. Foto © Louis Sibils / ACN.

Fins ara, l’oferta lingüística només es limitava al text

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha afirmat que l’activació del servei és un « gran pas endavant en la projecció del català com a llengua de present i de futur a l’era digital ».

« Avui és un gran dia per a tots aquells que, ja sigui des de l’administració o des de la societat civil, treballem dia rere dia en la defensa del català en tot l’àmbit tecnològic i d’Internet », ha afegit.

També ha celebrat la « bona notícia » el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que a través de Twitter ha assegurat que « viure plenament » en català « també en l’àmbit digital » és una « prioritat » per al seu govern. « Continuem treballant pel català sempre i arreu », ha reblat el cap de l’executiu.

De la seva banda, la secretària de Polítiques Digitals, Gina Tost, ha afirmat que “una de les nostres prioritats és la d’aconseguir que grans empreses incloguin cada vegada en més productes i serveis el català”. « Esperem ben aviat poder donar més bones notícies relacionades amb el català i la tecnologia », ha assenyalat.

Per poder utilitzar les noves funcions, els usuaris hauran d’actualitzar l’aplicació a la versió més recent i especificar que la veu de les indicacions estigui en català a l’apartat de configuració, segons detalla l’empresa en un comunicat. Actualment, Google Maps disposa de més de mil milions d’usuaris actius mensuals ui està present en més de 250 països i territoris.