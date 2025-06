Dans le cadre de sa campagne de recrutement 2025, le ministère de la justice recrute plus de 400 greffiers des services judiciaires en France. À Perpignan, des postes pourraient se libérer.

Le tribunal de Perpignan pourrait se retrouver en première ligne de cette grande campagne de recrutement. Un greffier est un garant de l’authenticité des actes, il accompagne les audiences et assure le lien avec les justiciables. Un métier important mais souvent méconnu.

Déficit dans la formation et le recrutement

Ce métier essentiel souffre d’un déficit de moyens. En 2023, le pôle famille de Perpignan sonnait déjà la sonnette d’alarme. Un réel problème à la fois dans la formation et dans le recrutement des greffiers était constaté. Cela contraignait les juges à porter deux casquettes. «Si nous passons du temps à vérifier les états civils, les actes de naissance ou les identités des parties, c’est du temps en moins pour la prise de décision», précisait Vanessa, vice-présidente du tribunal.

Un greffier travaille habituellement en collaboration avec le juge. Il l’assiste pendant les audiences, prend les notes, rédige les procès-verbaux. Dans de nombreuses juridictions, une audience ne peut pas avoir lieu sans la présence d’un greffier. Il joue le rôle de « bras droit administratif ».

Aujourd’hui, le tribunal judiciaire de Perpignan compte 66 effectifs de greffiers et cadre greffier pour 67 postes. La vacance de poste sera résorbée au 1er septembre prochain. Cependant, la cible d’emplois de greffiers à Perpignan à horizon 2027 est de 71 postes, soit la création de 5 emplois de greffier entre 2023 et 2027. Le ministère communiquera prochainement la répartition par juridiction des recrutements issus du concours 2025 de greffier.

Une formation rémunérée

Il reste moins d’un mois pour accéder aux inscriptions. Elles restent ouvertes jusqu’au 15 juillet 2025, et les épreuves commencent à partir du mois de septembre. Le concours est accessible par trois voies : externe (diplôme bac+2 requis), interne (agents publics avec 4 ans d’ancienneté) et troisième concours (avec mandats ou expériences juridiques privées).

« Les lauréats des concours suivent une formation rémunérée de 18 mois alternant cours théoriques à l’École nationale des greffes de Dijon et stages pratiques en juridictions », peut-on lire dans le communiqué de presse.

Par la suite, les greffiers ont l’opportunité d’évoluer au sein des métiers du greffe et obtenir plus de responsabilités. Depuis le 1er janvier 2025, 16 greffiers ont déjà accédé au statut de cadre greffier à Perpignan. Concernant la rémunération, elle peut évoluer. En mars 2022 et octobre 2023, elle a connu une revalorisation, et le décret du 3 décembre 2024 a créé un corps de débouché de catégorie A.

Made In Perpignan est un média local, sans publicité, appartenant à ses journalistes. Chaque jour, nous enquêtons, vérifions et racontons les réalités sociales, économiques et environnementales des Pyrénées-Orientales.



Cette information locale a un coût. Et pour qu’elle reste accessible à toutes et tous, sans barrière ni influence, nous avons besoin de votre soutien. Faire un don, c’est permettre à une presse libre de continuer à exister, ici, sur notre territoire.