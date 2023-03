Grève des crèches à Perpignan : la privatisation du secteur public fait débat

Le débat sur la privatisation des crèches municipales de Perpignan interpelle également l’opinion publique et les acteurs locaux. Les parents d’élèves, les associations et les collectifs citoyens sont invités par le syndicat à se mobiliser et à exprimer leurs préoccupations quant à l’avenir du service public de la petite enfance dans la ville.

La situation à Perpignan n’est pas isolée et témoigne d’une problématique plus large en France concernant la privatisation du secteur public. Quel service public pour demain ? Pour quels secteurs ? Privé et public peuvent-ils collaborer pour un même service à la population ? Autant de questions qui se posent d’ores et déjà aux institutions et élus.