Perpignan et Pyrénées-Orientales : Tout savoir sur le passage de la flamme

Article mis à jour le 6 mai 2024 à 18:08

Le 15 mai prochain, de la flamme du Canigou au grand chaudron du Palais des Rois de Majorque, le feu olympique fera rayonner les Pyrénées-Orientales. Depuis le Château royal de Collioure, Hermeline Malherbe, présidente du Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales, dévoilait les détails sur l’organisation du passage de la flamme olympique dans les villes étapes du département. Les élus des huit communes qui accueilleront le relai de la flamme présentaient les animations prévues dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024. Photo © Paris 2024 / Milos Bicanski / SIPA PRESS

Cette question, trottait dans toutes les têtes alors que la tramontane soufflait ce 6 mai lors de la présentation du parcours. Comment la flamme se rend-elle de ville en ville ? Aucune chance pour la tramontane d’éteindre la flamme Olympique ! L’âme des Jeux de Paris 2024 est bien protégée et à l’abri du vent. Elle est transportée dans une lampe de mineur, protégée par une boîte en plexiglas. « Il y a une lampe qui se déplace par torche » explique, Didier Balayre, grand amoureux des Jeux et partenaire du Comité International Olympique.

Donc, si par malheur le vent parvenait à éteindre la torche d’un des porteurs, pas de panique : elle sera immédiatement rallumée avec le feu sacré conservé dans une de ces fameuses lampes.

De 7h00 au Canigou, jusqu’à 19h20 à Perpignan, la flamme embrasera les Pyrénées-Orientales le 15 mai

Alors que la flamme du Canigou est une tradition le 23 juin, grâce aux jeux, elle brillera dès le 15 mai 2024. Après avoir grimpé la veille, puis dormir au sommet du massif, la flamme s’illuminera au lever du soleil. Emblème sacré des Catalans, le départ du Canigou était une demande particulièrement importante pour les organisateurs du passage de la flamme dans les Pyrénées-Orientales.

« Il y avait du sens à ce que ce phare s’illumine, non pas un 22 juin pour la régénération de la flamme, mais c’était important pour un grand nombre de personnes. », précise Aude Vives en charge du tourisme.

Après la descente du Canigou, Prades accueillera la flamme de 9h30, à 10h10. Les 13 porteurs et porteuses se relaieront durant ces 40 minutes pour couvrir les trois kilomètres du parcours pour finir au Château Pams. Un lieu qui verra les animations d’une vingtaine d’associations qui feront des démonstrations. Etienne Thurac, adjoint au maire de la ville de Prades, de préciser que recevoir la flamme olympique est « une très grande fierté », étant une ville « très sportive, avec plus de 67 associations sportives et plus de 3.500 licenciés. »

Passage de la flamme : De Font-Romeu à Villeneuve-de-la-Raho avant de courir vers Perpignan

La flamme continue ensuite dans les Pyrénées-Orientales, jusqu’à Font-Romeu. La cité olympique verra le relais de la flamme faire son grand départ à 10h30 dans l’enceinte du CNEA. À partir de 11h, un grand espace d’animations sera accessible au public avec notamment des stands de pratique sportive. Parmi les nombreuses animations, un feu d’artifice de drones sera présenté au public au Four Solaire CNRS Promès.

Céret à 12h15. En passant par le pont du Diable, elle traversera la ville jusqu’à 13h. « On va mettre en avant le tissu associatif de la ville et ses 300 bénévoles » rappelle Michel Coste, maire de Céret.

Au départ de Port-Vendres à 15h35, la flamme est attendue à Collioure à 16h40. Les communes de Port-Vendres et Collioure se sont associées pour former un seul village olympique mercredi 15 mai. Villes culturelles, festives, mais surtout sportives, elles accueilleront également des animations dès 10h. La journée se clôturera avec une Grande soirée des Jeux Olympiques, à partir de 20h.

Le passage de la flamme à Villeneuve-de-la-Raho est prévu autour du lac de 14h à 14h20.

À Perpignan, l’embrasement final dans les Pyrénées-Orientales

Le premier relayeur de Perpignan démarre du parc des sports à 18h15 pour faire le tour de la ville en passant par les boulevards, Briand, Bourrat, Wilson, Leclerc. La flamme passera devant la Place Catalogne, puis la rue Gilbert Brutus pour atteindre le Palais des Rois de Majorque à 19h20.

À l’issue du parcours de la flamme olympique dans les Pyrénées-Orientales, le point d’orgue sera atteint avec le dernier relayeur qui allumera le chaudron au Palais des Rois de Majorque. Dans ce lieu transformé en grand site des célébrations olympiques, la population est invitée à célébrer les valeurs de l’olympisme autour d’une grande fête.

Au programme : sport, musique et spectacle. Au stand des Parrains du Relais de la flamme, Coca-Cola, Banque Populaire et la Caisse d’Épargne proposeront respectivement des animations musicales et sportives dès 18h.

Dans les Pyrénées-Orientales, un passage de la flamme pour célébrer le sport

Le 15 mai prochain, la flamme quittera le Mont Canigou dès l’aube. Si le timing est respecté, le dernier porteur arrivera à Perpignan pour le coucher du soleil. La flamme olympique passera de main en main dans les communes de Prades, Font-Romeu, Céret, Villeneuve-de-la-Raho, Port-Vendres et Collioure.

Les 131 porteurs de la flamme dans les Pyrénées-Orientales représenteront « la grande diversité de la société », des femmes, des hommes, des personnalités publiques ou non. L’objectif ? Faire du relais de la flamme une occasion pour promouvoir « une société plus inclusive » alors que la France organise pour la première fois de son histoire les Jeux Paralympiques d’été. Pour Jean Romans, président du comité olympique et sportif, l’événement est une « mise en avant du département et de ses communes, où le sport, la culture et l’artisanat seront sur le devant de la scène ».

Un événement qui a tout de même un coût ! Initialement annoncé à 180.000 euros, la présidente du conseil département a indiqué avoir négocié le budget à la baisse pour accueillir la flamme dans les Pyrénées-Orientales. « Nous avons fait descendre ce coût pour qu’il soit plus en cohérence avec d’autres départements ». Un investissement justifié par le côté exceptionnel de l’événement.« Nous ne sommes pas prêts de revoir la flamme olympique passer en France, alors il est important que notre mobilisation à toutes et à tous soit à la hauteur des Jeux. »