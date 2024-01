Pyrénées-Orientales, qui seront les porteurs de la flamme olympique ?

Article mis à jour le 15 janvier 2024 à 16:29

C’est lors des vœux à la presse que la présidente du département des Pyrénées-Orientales a dévoilé un des porteurs de la flamme olympique Paris 2024. «Nous venons de l’apprendre», a lancé Hermeline Malherbe, le pentathlon moderne a été choisi pour être le relais collectif de la flamme olympique à Font-Romeu.

Ainsi le 15 mai prochain, Élodie Clouvel, médaillée d’argent de la discipline aux jeux de Rio en 2016 pourrait être l’une des porteuses de la flamme olympique dans les Pyrénées-Orientales.

Les noms et le nombre des porteurs de la flamme olympique dans les Pyrénées-Orientales restent à définir

Si le parcours de la flamme est défini et passera par sept communes emblématiques du département, le nombre et le nom des porteurs de la flamme restent encore un mystère à ce jour. Le 15 mai prochain, la flamme doit quitter le Mont Canigou (ou Canigó pour les puristes) aux premières heures de la matinée, et si le timing est respecté, le dernier porteur sera à Perpignan pour le coucher du soleil.

La flamme olympique passera de main en main dans les communes de Prades, Font-Romeu, Céret, Villeneuve-de-la-Raho, Port-Vendres et Collioure. Selon le service presse du département, un appel aux habitants des villes concernées a été lancé, et les candidatures ont été nombreuses. Sachant que les villes ont une certaine latitude sur leurs propres parcours, l’itinéraire exact n’est pas complètement défini et avec lui le nombre de porteur nécessaire.

Au niveau national, 11.000 porteurs accompagneront la flamme de Paris 2024

Parmi les contraintes dans le casting des porteurs de flammes, se retrouvent les valeurs de l’olympisme, à savoir la laïcité, la parité ou la mixité et ne doivent pas incarner un courant politique. Après une première sélection, un tirage au sort départagera les candidats. «En tant que financeur de l’opération, c’est nous qui coordonnons ce volet», précise le service presse. Pour rappel, pour accueillir la flamme olympique sur le territoire, le département s’est acquitté d’une somme avoisinant les 180.000 euros.

Les porteurs de la Flamme représentent la grande diversité de la société : des femmes et des hommes, des personnalités publiques et figures locales, tout comme des inconnus sélectionnés parmi le grand public, des personnes en situation de handicap… pour faire des Relais l’opportunité de promouvoir une société plus inclusive alors que la France organise pour la première fois de son histoire les Jeux Paralympiques d’été.

Le 15 mai 2024, un grand chaudron olympique à Perpignan

À l’issue du parcours de la flamme olympique dans les Pyrénées-Orientales, le point d’orgue sera atteint avec le dernier relayeur qui allumera un grand chaudron au Palais des Rois de Majorque.

«Cette grande journée de convivialité et de partage se clôturera par une parade active et la célébration de la flamme au Palais des Rois de Majorque à Perpignan, propriété du Département, l’un des premiers palais forteresses d’Occident», annonce Hermeline Malherbe. «À cette occasion la population sera invitée à célébrer la flamme et les valeurs de l’Olympisme autour d’une grande fête populaire pour petits et grands. Démonstrations et initiations sportives seront organisées par le Département dans les jardins du Palais des rois de Majorque. La flamme partira du Parc des sports jusqu’au Palais des rois de Majorque jalonné d’animations. C’est le dernier relayeur qui allumera le chaudron où la flamme sera allumée en grand.»