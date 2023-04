Aérospatial du Grand Sud-Ouest : R&D, cybersécurité et dépendance économique

L’innovation demeure un moteur crucial pour les entreprises aéronautiques et spatiales du Grand Sud-Ouest (Occitanie et Nouvelle-Aquitaine), leur permettant de rebondir après la crise sanitaire et de préparer l’avenir.

Selon une analyse Insee publiée le 13 avril, un tiers de ces entreprises ont investi en 2021 dans la recherche et le développement (R&D), tandis que la moitié travaillaient sur des projets liés à la performance environnementale, la modernisation industrielle et la transformation numérique. Toutefois, les défis en matière de cybersécurité et de maîtrise du processus de production restent préoccupants, en particulier pour les PME. Photo de Une : Sortie de hangar pour du A330-900 Virgin Atlantic Airways le 05/09/2022 Ⓒ Airbus SAS 2022 Pascal Pigeyre – Master Films.

Un effort soutenu en R&D malgré la crise

Selon cette étude réalisée en partenariat avec Aerospace Valley, le secteur aérospatial comptait, en 2021, 1.253 entreprises réparties dans 1.661 établissements en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Parmi elles, 71 % étaient des PME, 20 % des entreprises de taille intermédiaire (ETI) et 9 % des grandes entreprises. Les industries représentent 61 % des entreprises du secteur dans le Grand Sud-Ouest. En 2021, 31 % des entreprises aérospatiales du Grand Sud-Ouest ont mené des travaux de R&D, malgré la crise sanitaire. La majorité de ces travaux furent réalisés en interne, employant 30.400 salariés à temps plein ; soit 16 % des effectifs du secteur. Les entreprises ont également collaboré avec d’autres entreprises, des organismes de recherche publics ou ont travaillé pour le compte d’autres entreprises.

Si les aides de l’État visaient alors à atténuer les effets de la crise sanitaire, elles se destinaient également à préparer l’avenir du secteur. En 2021, la moitié des entreprises aérospatiales du Grand Sud-Ouest ont travaillé sur au moins un projet lié à la transformation numérique, la modernisation industrielle ou la performance environnementale. L’amélioration de la performance environnementale des aéronefs et astronefs est encore peu répandue (9 % des entreprises), mais pourrait s’intensifier pour atteindre l’objectif de neutralité carbone dans l’aviation d’ici 2050.

Cybersécurité et processus de production : des enjeux cruciaux

La transformation numérique et le développement de nouvelles technologies ont renforcé le besoin de cybersécurité. Mais le degré de protection au risque de cyberattaque « reste très hétérogène ». En 2021, 54 % des entreprises de la filière déclaraient avoir une politique de sécurité des systèmes d’information (PSSI) formellement définie. Cependant, il existe un écart important entre les grandes entreprises (89 % ont une PSSI) et les PME (43 % ont une PSSI). Autre défi, parmi les sous-traitants de la filière aérospatiale, seulement 24 % maîtrisent totalement le processus de production principal. Les autres s’appuient en partie ou entièrement sur les plans et spécifications du client. La maîtrise du processus de production et les activités d’innovation semblent étroitement liées ; la moitié des entreprises totalement autonomes dans leurs processus de production ont en effet mené des travaux de R&D en 2021.

Dépendance économique et perspectives de diversification des acteurs de l’aérospatial

Si les entreprises de la filière aérospatiale sont majoritairement satisfaites des relations avec leur principal client, ces liens étroits s’accompagnent d’une forte dépendance économique ; fragilisant les entreprises en cas de baisse d’activité de ce dernier. « Produire des pièces destinées à des aéronefs ou astronefs impose le respect de certaines normes et un outil de production spécifique. » rappelle l’étude Insee. En 2021, 65 % des entreprises de la filière destinent au moins 20 % de leur activité à d’autres marchés, tels que la Défense (hors aérospatial), l’automobile, l’énergie, le médical et le ferroviaire. Toutefois, diversifier son activité peut s’avérer complexe, 12 % des entreprises ayant cherché à le faire en 2021 sans succès, probablement en raison d’un manque de compétences ou de difficultés à entrer sur de nouveaux marchés en temps de crise.