Argelès-sur-Mer : Bientôt des terres agricoles irriguées avec les eaux usées traitées

La première pierre du projet de réutilisation des eaux usées traitées (REUT) à Argelès-sur-Mer, a été posée ce mardi 15 juillet. La communauté de communes Albères-Côte Vermeille-Illibéris, ambitionne de recycler 1,3 million de mètres cubes d’eau chaque année, grâce à ce dispositif.

Lancé en 2020 avec les premières études, ce projet d’envergure entre en phase de travaux en juillet 2025, pour une mise en service prévue au printemps 2026. Le projet de REUT d’Argelès-sur-Mer se distingue, le rendant “unique en France par son envergure et sa nature”. Son coût est estimé à 13 millions d’euros. Antoine Parra, maire d’Argelès-sur-Mer et président de la communauté de communes, se dit fier de participer à une initiative pionnière. “Ce projet innovant a reçu une reconnaissance nationale en devenant le premier lauréat du Fonds hydraulique de l’État”, annonce-t-il.

Préserver les ressources en eau dans un département marqué par la sécheresse

Chaque année, 2 millions de m³ d’eaux traitées sont rejetées en mer par la station d’épuration d’Argelès-sur-Mer. Dans un département chaque année touché par la sécheresse, la mise en œuvre de solutions concrètes comme le REUT, s’impose alors comme une nécessité. Il peut notamment servir de garantie en cas de restrictions d’eaux, fréquentes pendant la période estivale.

“C’est dans ce contexte national et local marqué par une sécheresse historique qui touche particulièrement les Pyrénées-Orientales que s’inscrit la démarche de notre communauté de communes. Elle s’est positionnée comme un acteur pionnier dans la gestion et la préservation de la ressource en eau”, indique Antoine Parra.

Près de 660 hectares seront irriguées en système goutte-à-goutte, une méthode particulièrement “respectueuse de l’environnement et économe en eau”. Ainsi chaque année, 1,3 million de mètres cubes d’eau usée en sortie de la station d’épuration seront traités. Ce volume correspond à plus de 30% de la totalité de l’eau mise à disposition pour les usagers du territoire.

Un système de canalisation, appelé Urbital, est utilisé. Il est spécialement conçu pour le transport d’eaux non conventionnelles. Il résiste à la corrosion, est capable de s’adapter aux variations de pression et reste conforme aux normes sanitaires.

Une garantie pour les agriculteurs du territoire

Le REUT permettra d’acheminer 1,2 million de m³ d’eaux de classe A, vers 660 hectares de terres agricoles. L’indicateur global de qualité allant de A pour une bonne qualité, jusqu’à D pour une mauvaise qualité.

“Cette approche permet aux agriculteurs qui en bénéficieront de maîtriser une ressource nouvelle, vitale pour leur outil de production. Elle permet de préserver la bonne santé de nos ressources naturelles, qui seront probablement de meilleure qualité pour d’autres usages, notamment alimentaires”, développe le maire de la commune d’Argelès-sur-Mer.

En novembre dernier, un accord a été conclu sur un prix de 0,20€ par m3. Un prix inférieur au coût réel de production et de distribution de cette eau. Mais la collectivité souhaite soutenir l’agriculture locale. Elle prend alors en charge la différence entre le prix de vente et le coût réel. Les agriculteurs sont d’ailleurs associés depuis les premières études d’opportunité et collaborent régulièrement avec la commune sur le volet technique et financier de l’opération.