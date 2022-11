Jean-Paul Alduy l L’aquarelle comme un testament contre l’oubli

En 2014, je décide d’arrêter la vie publique en pensant que ça allait être facile. Et finalement, j’ai quand même ressenti un trou d’air, une sorte d’angoisse de l’oubli. Si je n’ai jamais eu peur de la mort, j’ai en revanche peur de l’oubli, de ne plus vivre l’épaisseur sociale dans laquelle je vivais jusque-là. Je vivais dans la société avec mon mandat, et d’un seul coup, la société m’échappait. C’est là que j’ai publié mes premiers textes sur Facebook. Essentiellement des articles politiques. Après la fin des mandats, je vivais une seconde vie de militant, une nouvelle façon d’exister dans la cité. Même si c’était virtuel, c’était aussi un moyen de rester en contact avec celles et ceux que je connaissais.

Et puis il y a eu l’élection de 2020. Et là, ça me faisait mal d’écrire, je ne voulais pas me complaire dans l’amertume ou incarner la statue du commandeur. Je voyais bien que ma trace allait vite être effacée ; exemple le plus flagrant quand Perpignan la Rayonnante vint remplacer Perpignan la Catalane ! Du coup, pour éviter d’écrire, je me suis mis à l’aquarelle et des tas de gens ont aimé. J’en ai donc posté une deuxième, puis une troisième. Pour finir, c’est devenu un rendez-vous hebdomadaire. Si bien que certains m’incitèrent à organiser une exposition. Mais je crois que je suis un artisan plus qu’un artiste ; l’idée est donc née de faire ce recueil.