La plataforma contra el gasoducte transfronterer Midcat es reactiva a banda i banda dels Pirineus

Plataforma de Resposta Midcat i Non au gazoduc transfrontalier avisen que estan atents als següents passos i que, si es confirma que el projecte tira endavant, passaran a l’acció. La roda de premsa d’aquest dimecres arriba pocs dies després que el president francès, Emmanuel Macron, anunciés una reunió amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el primer ministre portuguès, Antonio Costa, per parlar sobre el Midcat. Per ara, Macron no sucumbeix a les pressions (també del Parlament Europeu i del canceller alemany) i manté el ‘no’ a la infraestructura.

Barbara Schmitt també ha instat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, a explicar públicament per què ERC ha canviat d’opinió en relació al gasoducte: « ERC figura com a entitat adherida a la Plataforma Resposta al Midcat de fa cinc anys i ara hi està a favor, què ha canviat a banda de la situació política ».