Le média satirique L’Agglorieuse atterrit à Perpignan

Le rédacteur en chef de l’Agglorieuse rassure en déclarant qu’il n’épargnera pas Monsieur Aliot : « On est dans le contre-pouvoir, il y a des médias qui vont à la gamelle pour récupérer des subventions publiques (…). Nous à Toulouse on est contre le maire de Toulouse. (…) Et dans le Tarn on est un peu contre tout le monde. Ce n’est pas une philosophie, c’est parce que la presse doit être un contre-pouvoir ».