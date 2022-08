Lecture | Hélène Legrais, l’ode à l’été en pays catalan du « cabanon à l’étoile »

« Après la guerre et ses privations, beaucoup d’enfants étaient anémiés. Les médecins leur ont prescrit le bon air iodé et l’eau de mer. Mais comment se payer une location quand on a du mal à joindre les deux bouts ? C’est alors que d’autres sont venus bricoler des cabanes, juste de quoi s’abriter de la tramontane et des orages du mois d’août. (…) Des ouvriers, des petits commerçants, des artisans, des employés municipaux. Ceux de la Salanque, de la plaine et ceux des quartiers populaires de Perpignan, Le Vernet, Saint-Jacques, Saint-Mathieu. Et des cabanons sortaient de terre et du sable comme des champignons. De douze ils devinrent cinquante puis cent et plus encore année après année. (…) ».