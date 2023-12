Se réinventer après le burn-out : La ballade d’Amélie par la romancière Hélène Legrais

Article mis à jour le 13 décembre 2023 à 15:19

La romancière Hélène Legrais signe son 23e roman « La ballade d’Amélie» aux éditions Calmann Levy Territoires . Traditionnellement, les personnages d’Hélène Legrais s’inscrivent dans le passé : la Retirada, les années 60, ou l’âge d’or industriel des poupées Bella. Avec La ballade d’Amélie, la romancière réinvestit notre présent et fait évoluer son héroïne dans notre 21e siècle..

Pour son nouvel ouvrage, Hélène Legrais a choisi de faire vivre à Amélie un mal très contemporain, le burn-out. Cette fatigue générale qui ira jusqu’à rendre la cantatrice muette et qui la contraindra à garder le silence pour pouvoir recouvrer sa voix.

Hormis, la frise temporelle, l’ancienne journaliste reste fidèle au département. Ce traditionnel roman de fin d’année – qui trouvera sa place sous le sapin – met notamment en scène des personnages contemporains des Pyrénées-Orientales. Le chef d’orchestre et directeur du conservatoire de Perpignan, Daniel Tosi et le ténor Alexandre Guerrero jouent leur propre rôle aux côtés d’Amélie qui, après le diagnostic, se met en quête de sens pour retrouver sa voix. Car si Amélie évolue dans le Pays Catalan, elle ira chercher ailleurs son salut.

Avec ce roman, la chroniqueuse de France Bleu Roussillon nous entraîne dans les coulisses de la très riche scène musicale catalane. De Luís Llach à Jordi Savall en passant par Montserrat Caballé, Hélène Legrais nous conte l’histoire touchante et inspirante d’une femme qui, pour trouver le bonheur, prend le risque de se réinventer.

La voix d’Amélie s’éteint parce que son cerveau dit « stop »

Amélie, la cantatrice imaginée par Hélène Legrais, a fait le choix de renoncer à sa carrière pour élever sa fille à Vinça. Désormais avec pour seule compagnie ses chats, Amélie se réveille un matin sans voix. Après avoir consulté plusieurs spécialistes, les cordes vocales d’Amélie ne souffrent d’aucun mal. Mais le diagnostic est clair, il s’agit d’un burn-out, un message adressé par le cerveau qui dit stop. «Votre cerveau a essayé de vous alerter, c’est écrit dans le rapport de votre généraliste : fatigue, cauchemars, tension au plafond… Mais comme vous avez ignoré tous les signaux d’alarme, il a décidé de vous obliger à vous arrêter.»

Après avoir écrit sur les histoires du grenat catalan, de la maternité d’Elne ou sur les transbordeuses d’oranges de Cerbère, «La ballade d’Amélie» est certainement l’histoire qui permet à Hélène Legrais de raconter un peu de sa propre vie.

Un roman ainsi résumé en quatrième de couverture : «Il était une voix en pays catalan. Chanteuse lyrique, Amélie a renoncé à une carrière internationale pour élever seule sa fille. Tout en enseignant le chant au conservatoire de Perpignan, elle ne s’est plus produite que dans les concerts et les festivals de sa région au point de devenir une véritable diva locale. Sollicitée de toute part, ne sachant pas dire non, elle se consacre sans compter à son métier… Jusqu’au jour où, victime d’un burn-out, elle perd sa voix.

Qu’advient-il de nous quand nous perdons ce qui nous définit ? À sa grande surprise, Amélie découvre qu’elle n’est pas qu’une voix. Elle réapprend à vivre sans le stress, la pression, la fatigue. Elle aime cette nouvelle femme qui naît, mais redoute de décevoir tous ceux qui attendent avec impatience son grand retour. Peut-on échapper à son destin ? Alors qu’Amélie va mieux et reprend en secret ses vocalises, le hasard met un sésame inattendu entre ses mains…»

Toujours en librairie, nos coups de cœur d’Hélène Legrais

Les romans d’Hélène Legrais sont en général l’occasion d’en apprendre plus sur la grande histoire en y découvrant le récit de vie des personnages que l’auteur sait rendre attachants. Parmi les coups de cœur de la rédaction, «Le bal des poupées» et la saga des poupées Bella ; ou encore «Le cabanon aux étoiles» qui revient sur ces maisonnettes du Bourdigou détruites au profit du tourisme devenu activité économique. Sans oublier, le prix Méditerranée reçu en 2012 pour «Les héros perdus de Gabrielle».