Législatives 2022 l En Marche devenu Renaissance annonce ses 4 candidats dans les Pyrénées-Orientales

Sur cette circonscription particulièrement favorable au Rassemblement National, outre Frédérique Lis pour la République En Marche, David Bret est le candidat des Républicains. Le parti Reconquête d’Éric Zemmour a investi Alexandra Raspaud. Enfin, via le nouvel accord à gauche, c’est l’écologiste David Berrué qui portera les couleurs de Nupes*. Ce nouveau mouvement issu des négocations au forceps entre le parti de Jean-Luc Mélenchon et les partis de gauche a investi le seul candidat non issu de la France Insoumise sur une circonscription qui a voté massivement pour Marine Le Pen les 10 et 24 avril dernier.