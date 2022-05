Écho de campagne législative l Un nouveau duo candidat sur la circonscription 1 des Pyrénées-Orientales

Rita Peix est Docteure en études catalanes et transfrontalières et enseigne à Perpignan. Elle était candidate aux élections régionales via la liste « Occitanie Naturellement » portée par l’écologiste Antoine Meurice. Pour les municipales, dans le cadre d’une alliance, Unitat Catalane avait soutenu la candidature de Cloltilde Ripoull. Quant à Brice Lafontaine, il est officier dans le corps des sapeurs-pompiers. Ancien président d’Unitat Catalane jusqu’en 2017, il avait quitté le parti lors de la présidentielle. Élu en 2014, sur la liste de Jean-Marc Pujol, il avait fait le choix de devenir un des délégués En Marche en 2017.

Depuis, Brice Lafontaine a pris ses distances avec le mouvement lancé par Emmanuel Macron. En cause, le soutien sans faille du Président de la République à l’Espagne malgré les violences dans le cadre du référendum catalan en octobre 2017. Mais aussi le refus d’un pacte girondin et la non concrétisation de la promesse de campagne d’instaurer le vote proportionnel à l’Assemblée nationale. Localement, c’est le représentant local d’En Marche et député de la première circonscription qui a déçu Brice Lafontaine.