Législatives 2024, Pyrénées-Orientales, quels candidats pour le Nouveau front populaire ?

Article mis à jour le 14 juin 2024 à 18:21

Après plusieurs jours de conclave et d’âpres négociations, ce vendredi 14 juin 2024, le Parti socialiste, La France Insoumise, le Parti Communiste, les Écologistes et Génération.S ne sont toujours pas parvenus à se mettre d’accord pour présenter des candidatures communes. Lors d’une conférence de presse à Perpignan, les responsables des partis politiques réunis ont insisté sur le programme qui serait appliqué en cas d’accession du Nouveau front populaire à Matignon.

Dans les Pyrénées-Orientales, si la messe semble dite sur les trois premières circonscriptions, la quatrième semble toujours orpheline d’un candidat de gauche. Plusieurs noms ont été avancés par les responsables des partis locaux, même si la prudence semble de rigueur. « Tout n’est pas encore complètement calé, les discussions internes sont encore en cours » pour le premier secrétaire du PS, Julien Baraillé. « Le but est d’avoir une majorité à l’Assemblée nationale » pour appliquer le programme négocié entre les différentes formations politiques.

Mais quel programme vont défendre les candidats du Nouveau front populaire ?

Si les troupes locales renvoient au programme publié nationalement, quelles seront les premières mesures portées par un premier ministre du Nouveau front populaire ? Promesse d’abroger la réforme de la retraite, de l’assurance chômage, mais aussi la loi immigration figurent parmi les priorités du nouveau front populaire. Pour répondre aux attentes des Français sur le pouvoir d’achat, les partis de gauche veulent une hausse immédiate du Smic à 1 600 euros nets mensuel et de 10% de point d’indice pour les fonctionnaires. « Nous avons œuvré à un programme politique de rupture avec une déclinaison pour les 100 premiers jours du mandat, des propositions concrètes et réalistes, pour que la vie des Françaises et des Français change, vraiment ! »

Francis Daspe, responsable France Insoumise des Pyrénées-Orientales déclarait : « les efforts pour faire cette alliance inédite répondent à une dynamique nationale ». « Le nouveau Front Populaire a une dimension historique importante. Nous souhaitons donner aux gens un espoir de changement de vie.»

Sur la circonscription de Perpignan, Francis Daspe, responsable local de la France Insoumise

Comme en 2022 avec la Nupes, le Nouveau front populaire a fait le choix d’investir Francis Daspe. Les mêmes candidats pourraient-ils avoir le même résultat à la sortie des urnes ? Les représentants des partis refusent en bloc cette prédiction funeste.

« En 2022, le contexte était différent », affirme Nicolas Berjoan, responsable local des Écologistes. « Beaucoup de gens s’étaient rabattus sur la NUPES avec espoir, mais Emmanuel Macron avait encore un peu de crédit. Aujourd’hui il n’y a plus que deux alternatives qui progressent dans les sondages ; le RN ou le nouveau Front Populaire. C’est surtout la campagne qui va donner le ton. De plus, nous avons relancé rapidement les candidatures de ces personnes qui connaissent le terrain », insiste Nicolas Berjoan.

Pour rappel, lors des législatives de 2022, 13 candidats et candidates avaient sollicité le suffrage des électeurs. Au premier tour, la candidate RN, Sophie Blanc obtenait 31,36%, et le candidat En Marche, Romain Grau, 24,54%. En troisième position, pour la Nupes, Francis Daspe manquait de se qualifier pour le second tour de quelques voix. Les candidats de Reconquête et des Républicains dépassaient à peine les 5% des suffrages. Les autres candidats n’ont pas franchi la barre des 3%.

Le 9 juin 2024, seul un électeur sur deux s’est rendu aux urnes. Les votants ont placé en tête (41,22%) la liste Rassemblement national portée par Jordan Bardella. Loin derrière, la liste de Raphaël Glucksmann (Parti socialiste et Place Publique) obtient 12,05%, celle de Valérie Hayer, soutenue par la majorité présidentielle, 11,04%. Enfin celle de Manon Aubry de La France Insoumise, 10,4%.

Sur la deuxième circonscription, David Berrué et Lola Beuze

Ce territoire jugé imprenable par une grande partie de la classe politique locale est à nouveau dévolue au tandem Ecologiste et Communiste. En 2022, David Berrué et Lola Beuze faisaient un score honorable (20,28% des suffrages) sans pour autant pouvoir se qualifier au second tour. Ils arrivaient en troisième position derrière la candidate RN, Anaïs Sabatini (37,62%) et Frédérique Lis, En Marche (20,49%). Les candidats, Les Républicains, David Bret, et Reconquête, Alexandra Raspaud, récoltaient respectivement 8 et 5% des votes. Les autres candidats n’atteignaient pas la barre des 3%.

En 2024, la circonscription compte 107 393 électeurs inscrits. Lors du scrutin des élections européennes, la participation s’élevait à 54%, avec 50% de votants en faveur de Jordan Bardella. En deuxième position avec 10,33% des suffrages, la liste de Valérie Hayer. Raphaël Glucskmann réalisait un score de 9,31% et la liste Reconquête dirigée par Marion Maréchal arrivait en quatrième position avec 6,51% des votants.

Pour Michel Coronas, Parti communiste catalan, il faut mobiliser les électeurs qui ont boudé les urnes le 9 juin dernier. « la priorité c’est de faire appel aux salariés, aux habitants, à la jeunesse… »

Nathalie Cullell sur la troisième circonscription

Les négociations ont fini par aboutir et ont permis de reconduire l’ancienne candidate des rangs de LFI, Nathalie Culell. Son suppléant est François Ferrand. Le binôme pour cette circonscription aura été l’un des plus disputé des quatre, certainement parce que la circonscription montagnarde est peut-être la plus encline à passer du RN à la gauche.

En 2024, la circonscription compte 86 531 électeurs inscrits. Le 9 juin, la participation s’élevait à 53%. Près de 40% des électeurs ont choisi la liste de Jordan Bardella dans l’urne. En deuxième position avec 10,33% des suffrages, la liste de Valérie Hayer. Raphaël Glucskmann réalisait un score de 9,31% et la liste Reconquête dirigée par Marion Maréchal arrivait en quatrième position avec 6,51% des votants.

En 2022, 11 candidats et candidates étaient en lice pour devenir le ou la députée de la circonscription. Sandrine Dogor-Such est arrivée en tête du premier tour avec 27,67% des suffrages. Nathalie Cullell se qualifiait également pour le second tour avec 27,29% des votes. Pour la majorité présidentielle, Pierre Bataille obtenait 24,36% des suffrages, pas suffisant pour accéder au second tour. Laurence Martin, et Charles Manar, respectivement LR et Reconquête arboraient autour des 5%. Enfin, les autres candidats obtenaient entre 0,02 et 3,75% des voix.

La quatrième circonscription des Pyrénées-Orientales toujours en discussion

Si Julien Baraillé, secrétaire socialiste des PO et élu régional est préssenti, il déclare qu’il reste encore quelques petites choses à régler au niveau national. Et notamment les suppléants, des personnes qui pourraient contenter certaines formations non encore représentées dans ces alliances. Et notamment Place publique. Pour rappel, la tête de liste des Européennes, Raphaël Glucksmann est son fondateur.

En 2024, la circonscription compte 104 308 électeurs inscrits. Le 9 juin, la participation dépassait les 55%. Dans ce territoire situé le plus au sud du département, plus de 42% des électeurs ont choisi la liste de Jordan Bardella. La liste de Raphaël Glucksmann a obtenu 13% des voix, tandis que celle de Valérie Hayer en a recueilli 11%. Les listes Reconquête et LFI se sont classées en quatrième et cinquième positions, avec environ 6% des suffrages chacune.

Lors des législatives de 2022, 30,40% des votants choisissaient un bulletin Michèle Martinez, la candidate RN dès le premier tour. Sébastien Cazenove, le candidat majorité présidentielle et député sortant, n’en recueillait que 21,81%. 20,79% des électeurs votaient pour Jérôme Pous investi par la Nupes. Alexandre Raynal, dissident de gauche, n’atteignait pas les 10%. La candidate Reconquête et celui des LR recueillaient environ 5% des voix. Les dernières candidatures avaient un score allant de 0,09% des suffrages exprimés à 2,57%.