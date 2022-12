Les 15 ans du Plan départemental d’éducation artistique et culturel

Article mis à jour le 13 décembre 2022 à 07:05

Concrétisé en 2008, le Plan départemental d’éducation artistique et culturel (PDEAC) oeuvre pour les collèges des Pyrénées-Orientales. Le programme leur fait bénéficier d’une entrée et d’une relation privilégiées avec diverses structures locales. Entre sensibilisations, visites et productions, cette action pédagogique a atteint une certaine maturité. Présentation.

Pratique artistique, transmission de connaissances et rencontres…

Le PDEAC est régi par une convention entre le Conseil Départemental, la Direction régionale des affaires culturelles et l’Éducation nationale. Il a trois piliers centraux – comme l’explique Alix Bourrat, chargée de mission action culturelle auprès de l’Académie : « La pratique artistique, la transmission de connaissances, et la rencontre d’oeuvres et d’acteurs culturels et artistiques ».

L’objectif est clair et affiché sur le site du Département : « Soutenir et développer les actions d’éducation artistique et culturelle afin que tous les collégien.ne.s puissent bénéficier de projets culturels de qualité ».

Concrètement, en début de chaque année scolaire, des enseignants volontaires choisissent une sélection de propositions thématiques faites par des structures locales (13 fiches cette année). Le PDEAC s’articule sur seize heures réparties au cours de l’année. Enseignants et intervenants co-construisent le programme et l’angle du projet. Et, traditionnellement, un rendu des productions est effectué lors de la journée des Arts au collège ; généralement organisée dans le printemps au Palais des rois de Majorque.

De citer les partenaires du PDEAC :

– Cinémaginaire

– La Ligue de l’Enseignement

– Médiathèque Départementale

– Mémorial du Camp de Rivesaltes

– Direction départementale du Patrimoine

– Conseil d’Architecture et d’Urbanisme et d’Environnement (CAUE66)

– CANOPÉ

– Centre International de Photojournalisme (CIP)

– Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)

– Direction Académique des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN)

Dans la peau d’un architecte

Parmi les treize fiches, par exemple, le CAUE66 propose aux élèves de se mettre « dans la peau d’un architecte, concepteur et réalisateur, de manière ludique pour appréhender l’espace ». Les collégiens pourront réaliser un projet architectural ou paysager, fictif, et qui débouchera sur une exposition. Au cours de ces seize heures, architectes et paysagers du CAUE66 prônent : « Expérimentation de l’espace, de l’architecture ou du paysage – grâce à des mises en pratique, ou une visite, permettant l’observation et l’apprentissage des bases du vocabulaire descriptif, et des éléments de composition. Expérimentation des outils de l’architecte (dessins, plans, maquettes), afin de retranscrire ce qui a été observé, de le comprendre et de l’analyser. »

Le PDEAC représente chaque année – d’après leur site – 126.000€ de budget au conseil départemental. « Le Département offre la gratuité des transports vers les services éducatifs et les sites culturels, avec un budget de 150 .000€. L’Éducation Nationale assure l’accompagnement des projets et investit pour la réussite des actions dans les collèges. La Direction Régionale des Affaires Culturelles finance les thématiques « photojournalisme » en partenariat avec le CIP, « Exil » avec le MCR et « Cirque ». » Les inscriptions au PDEAC, pour les établissements scolaires, sont ouvertes jusqu’à mi-septembre chaque année. « L’éducation est semblable à un art. Elle est une création perpétuelle qui progresse en provoquant des rencontres toujours nouvelles ». Albert Jacquard, scientifique et essayiste français décédé en 2013.