Article mis à jour le 20 mai 2024 à 21:35

Dès le 18 mai 2024, Pascale Pelous, l’adjointe municipale de Saint-Laurent-de-la-Salanque, qualifiait cet acte « d’expression de la lâcheté humaine, de la méchanceté et de la sécheresse de cœur. » Inauguré la veille en présence des élus de la commune, cet arc-en-ciel est « un projet de respect de l’autre, un projet pour l’Amour », insiste l’élue. Le message de l’élue a reçu de nombreux commentaires de soutien, mais aussi de colère à l’égard de ce geste qualifié de honteux. Le passage piéton de Saint-Laurent devrait rapidement retrouver ses couleurs arc-en-ciel.

L’association LGBT+66 se dit « particulièrement triste de cette dégradation pour la mairie et pour les habitant.e.s, qui avaient entrepris un vrai travail pédagogique de sensibilisation, faisant suite à des violences homophobes dans cette commune ; mais triste également pour les personnes qui ont dégradé ce passage et/ou qui n’ont pas compris le message de paix, de tolérance et d’inclusion que portait cette action. »

À l’occasion de la Journée mondiale contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, la commune de Saint-Laurent avait décidé de parer le passage piéton devant le centre d’action sociale de la ville aux couleurs de l’arc-en-ciel. En 2022, c’est la ville de Toulouges qui avait fait ce choix pour sensibiliser à la cause LGBT. En 2021, la commune d’Elne avait inauguré, face à la mairie, le premier passage piéton LGBT des Pyrénées-Orientales.

Dans un communiqué de presse diffusé ce 20 mai aux rédactions, l’association LGBT+66 déclare : « Nous avons tous et toutes des identités différentes, avec des singularités, pas seulement concernant l’orientation sexuelle ou le genre, qui créent une société plurielle, riche de notre diversité. Chaque personne est finalement comme une nuance, complexe et changeante, de l’arc-en-ciel. L’arc-en-ciel est la reprise d’un symbole assez universel dans l’histoire des civilisations, marquant la concorde, la réconciliation de l’humanité, la positivité et la capacité à dépasser collectivement les épreuves. »