L’Université de Perpignan lauréate d’un championnat de France d’économies d’énergie

Article mis à jour le 15 décembre 2022 à 12:46

Mardi 13 décembre – dans le cadre du championnat de France des économies d’énergie – l’Université Perpignan Via Domitia a reçu un premier prix pour sa bibliothèque. Une récompense à l’échelle nationale, et qui met en lumière un bâtiment intelligent, avec 34,4% d’économies d’énergie en cumulé. Explications.

C’est sur la pelouse de Paris la Défense Arena que ce championnat national a dévoilé les classements 2021-2022.

La compétition est organisée et régie par l’Institut français pour la performance énergétique des bâtiments (Ifpeb). « Il s’agit d’un concours d’un an ; au travers duquel propriétaire, exploitants, et usagers se mobilisent pour réduire les consommations d’énergie de leur bâtiment ».

Maitre mot en cette période critique – et une des priorités vitales pour l’avenir – la sobriété énergétique « est d’abord l’affaire des bâtiments des entreprises et des administrations. Leur consommation énergétique représente 15% de la consommation nationale, et même 30% aux heures de pointe » ; rappellent nos confrères de France Bleu.

La bibliothèque de l’UPVD est arrivée en première place (34,4%), dans le classement spécial « Bâtiments d’enseignement » ; devant un bâtiment de l’Université Paris VIII (22,8%), et un du Crous de Bordeaux Aquitaine (17,5%). Elle arrive douzième dans le classement général « Économies d’énergie » ; et treizième dans le général concernant les « Émissions de gaz à effet de serre ».

Cette compétition nationale a été créée en 2013.

« Le Championnat de France des économies d’énergie est à l’origine un concours annuel d’économies d’énergie – à destination des bâtiments tertiaires ; explique l’Institut. À ce jour, le Championnat est composé de plusieurs ligues : écoles, collèges, lycées, flottes automobiles, infrastructures sportives, logements etc ». Plusieurs objectifs sont mis en avant, comme la sensibilisation des usagers à la transition énergétique. Le championnat prône – d’une façon ludique – l’adoption de nouvelles habitudes. « Nous sommes convaincus que la transition ne se réalisera pas par des changements imposés par le haut ; mais en suscitant chez les individus – à la fois citoyens et consommateurs – l’appétence pour de nouvelles pratiques bas-carbone. »

« Chaque année, des centaines de bâtiments démontrent que la coopération et le travail en équipe, permettent d’aller chercher en moyenne 15% d’économies d’énergie – voire même 30 % et plus pour certains. »

Quelques chiffres concernant la ligue Cube, dédiée aux bâtiments tertiaires :

– 216 bâtiments participant sur la saison 2021,

– 12% d’économie d’énergie en moyenne,

– 16 catégories différentes,

– 939 bâtiments mobilisés en cinq ans.

L’ensemble des classements – et toutes les informations de la compétition – à retrouver sur le site du Championnat.