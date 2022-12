Maryna se reconstruit à Perpignan à l’aube des dix mois de guerre en Ukraine

En août 2022, Maryna était installée – comme nombre d’Ukrainiens arrivés dans les Pyrénées-Orientales – au Mas Blanc. Il fallait trouver une solution alternative et accéder à des hébergements plus pérennes. Ce fut le cas pour Maryna et ses filles. Le 1er octobre, elles intègrent un appartement proche de celui de ses parents, déjà installés boulevard Kennedy. Sofia a fait sa rentrée à l’école Anatole France et Yeva a dû redoubler sa sixième pour parfaire son niveau de français.

« C’est très difficile pour elles, mais je veux qu’elles n’oublient ni la langue, ni leurs racines. Et en plus le niveau en Ukraine est plus élevé que dans les écoles françaises. Malgré les coupures d’électricité, et donc de la visio, elles arrivent quand même à travailler ». Depuis son arrivée en mars 2022, ni Maryna ni ses filles ne sont retournées en Ukraine. Au départ, elles avaient prévu de retourner voir leur famille en octobre, mais les choses se sont compliquées. La grand-mère des filles devait venir, mais le Covid en a décidé autrement, et les enfants n’ont pu revoir ni leur père ni leurs grands-parents paternels depuis leur départ d’Ukraine. Malgré tout, Maryna et les enfants restent gardent le contact via internet.