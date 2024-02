3Cat inaugura la nova delegació a Perpinyà

3Cat ha inaugurat la nova delegació a Perpinyà i recupera la presència permanent a la Catalunya del Nord. La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha destacat que l’obertura « referma el compromís amb la llengua i la diversitat del català » i ha posat en relleu que l’antena de Perpinyà permetrà « la proximitat i la connexió amb el territori ». Foto © 3Cat via ACN.

La nova delegada a Perpinyà, Laura Bertran, amb vint anys d’experiència a la zona, ha destacat que cal « tornar a connectar 3Cat amb el territori més septentrional » i ha agraït « l’oportunitat i el repte » que li suposa el càrrec. La vicepresidenta del Govern, Laura Vilagrà, al seu torn, ha destacat « la importància estratègica » que té la nova delegació perquè « consolida el projecte de Govern de Països Catalans.

« Volem connectar per arribar a tothom »

3Cat ha inaugurat avui la delegació de Perpinyà i ha presentat la seva nova delegada, Laura Bertran, en un acte institucional amb la presència de les entitats i institucions de la Catalunya Nord. D’aquesta manera 3Cat recupera una presència permanent a Perpinyà i demostra l’aposta per ser presents en tots els territoris de parla catalana. La nova delegació es troba als baixos de la Casa de la Generalitat de Perpinyà.

La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha destacat que « amb aquesta inauguració es referma el compromís amb la llengua i amb la diversitat del català ». La presidenta també ha posat en relleu que l’obertura de la seu de Perpinyà permetrà « la proximitat i la connexió amb el territori de la mà d’una professional que porta 20 anys exercint de periodista a la zona ».

Romà ha afirmat que « 3Cat vol ser present a tots els territoris de parla catalana, per teixir xarxa de col·laboradors i institucions i per informar de l’actualitat de primera mà ». « Volem connectar per arribar a tothom », ha conclòs.

La nova delegada a Perpinyà, Laura Bertran, ha agraït la confiança de 3Cat i ha posat en valor la feina que ha fet durant les dues últimes dècades a Ràdio Arrels. « Hem de tornar a connectar 3Cat amb el territori més septentrional », ha dit Bertran, recordant la tasca que han fet els seus predecessors a la Catalunya del Nord. « Als anys 90, en algun somni agosarat vaig pensar que perquè no, poder fer la feina de corresponsal com feien Pere Codonyan i Thierry Masdeu; ara aquest dia ha arribat i estic molt emocionada i agraïda per l’oportunitat i el repte que suposa aquest encàrrec que m’ha fet 3Cat », ha destacat.

« Importància estratègica »

Durant la seva intervenció, la vicepresidenta del Govern ha posat en relleu « la importància estratègica » que suposa l’obertura de la delegació de 3Cat a la Catalunya del Nord. « Consolida el projecte del Govern de Països Catalans amb la defensa de la llengua catalana com a punt d’unió », ha afirmat Laura Vilagrà.

Per a la vicepresidenta, més que una reobertura, la seu de Perpinyà és una obertura que suposarà més recursos humans i materials. « No només recuperem el que hi havia fa onze anys sinó que fem un gran pas endavant », ha assegurat, dient que la nova delegació « servirà per reconnectar el territori amb els continguts i valors que representa3Cat: mitjans públics de qualitat, excel·lència professional i una visió del que passa al món des d’una visió genuïnament catalana ».

Tots els partits dels Dracs Catalans

El compromís amb la Catalunya del Nord tindrà una primera acció aquest mateix dissabte. I és que l’equip de rugby a 13 de Perpinyà, els Dracs Catalans, jugaran el primer partit de la Super League i es podrà veure per 3Cat.

Els Dracs Catalans van quedar sots-campions la temporada passada i per primera vegada, la plataforma digital 3Cat oferirà la cobertura íntegra de tots els partits gràcies a l’acord de col·laboració amb els propis Dracs Catalans i la Super League. Addicionalment, el canal Esport3 oferirà una selecció dels millors partits de la competició.

El matx inaugural de la temporada se celebrarà a dos quarts de set de la tarda a l’estadi Gilbert Brutus de Perpinyà. Enfrontarà els Dracs Catalans amb els Warrington Wolves.

La narració dels partits anirà a càrrec d’un equip de comentaristes de la mateixa Catalunya del Nord, dins de l’acord entre 3Cat i el Dracs Catalans. El narrador principal de tota la temporada serà Sebastian Girard (que va ser el primer a narrar els partits dels Dracs per Ràdio Arrels). En aquest primer partit, Girard estarà acompanyat d’Axel Escoriohuela, educador esportiu de Perpinyà.