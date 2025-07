L’agence de l’eau, engagée pour la préservation des habitats côtiers, dresse un état des lieux de la Méditerranée et poursuit ses actions dans les Pyrénées-Orientales. Crédit photo : transplantation posidonie © @andromède océanologie.

La mer Méditerranée représente 0,8 % de la surface totale des océans. Si cette part peut sembler faible, l’impact de la grande bleue est très important. L’agence de l’eau le rappelle, « elle abrite une biodiversité unique avec 17 000 espèces recensées, soit 18 % des réserves mondiales ». Chaque année, l’agence de l’eau consacre environ 100 millions d’euros à la protection de la Méditerranée et de son littoral. Pour son 12e programme d’intervention 2025-2030, l’établissement public prévoit de renforcer ses actions en faveur de la restauration des habitats marins.

Réintroduire les jeunes poissons

Le premier objectif de l’agence de l’eau est la restauration de 100 % des fonctions de nurseries côtières. Elles ont été particulièrement mises à mal par les aménagements du littoral des régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Occitanie. Pour cela, 56 ports ont été équipés de nurseries ces six dernières années. L’objectif est désormais d’en équiper 34 supplémentaires d’ici 2030.

« On estime que grâce à cet effort de restauration de la fonction de nurserie, on a amené sur le milieu naturel, 20% à 40% de plus de jeunes poissons », indique Pierre Boissery, expert en mer de l’agence de l’eau.

Dans les Pyrénées-Orientales, le port de Canet-en-Roussillon compte déjà 36 nurseries à poissons. Quant au port du Barcarès, une trentaine de ces dispositifs sont installés sous les quais et pontons.

Réduire les pollutions

Un autre point majeur du programme d’intervention consiste à réduire les plastiques en mer. Pour cela, l’agence de l’eau investit dans l’équipement des réseaux d’assainissement et des vallons littoraux avec des filets de rétention des déchets. Une initiative qui contribue aux engagements pris lors de la Conférence des Nations Unies sur les Océans pour lutter contre la pollution plastique. En effet, en juin dernier, 95 pays ont réaffirmé « l’ambition commune et mondiale de mettre fin au fléau ».

Dans les Pyrénées-Orientales, plusieurs actions concrètes sont mises en œuvre pour réduire les déchets et préserver le littoral. Des suivis réguliers des déchets sur les plages et en mer permettent de mesurer leur évolution et d’adapter les interdictions. Par exemple, les plastiques à usage unique et les cotons-tiges. Un observatoire des déchets est en cours de création avec les syndicats locaux. Des campagnes de sensibilisation, telles que “Ici commence la mer”, rappellent l’importance de ne pas jeter de déchets dans la nature. Enfin, des équipements de collecte et des partenariats avec les pêcheurs permettent de récupérer les filets usagés et les gros déchets marins.

« Retrouver nos forêts en mer »

Enfin, l’agence effectue des recherches et expérimentations pour restaurer les coralligènes et les « herbiers de Posidonie ». Ces plantes sont utiles pour la reproduction des espèces, la protection des côtes contre l’érosion et la lutte contre le changement climatique.

« Tous les ans, une vingtaine de plongeurs se succèdent pendant un mois et demi pour replanter l’herbier et retrouver nos forêts en mer. De plus, on a réduit la pression de mouillage », détaille Pierre Boissery.

Des règles ont été mises en place pour mieux encadrer l’impact du mouillage des grands navires. Lorsque les bateaux s’ancrent et restent immobiles dans l’eau, ils endommagent les plantes marines et les habitats côtiers. La côte catalane est dotée de plusieurs zones de mouillage et d’équipements légers (ZMEL). Cinq bouées sont placés à Collioure. Seize sur le secteur du Cap Gros, vingt-huit au large de Paulilles et trois au nord de Cerbère. Ces bouées permettent d’accueillir les bateaux dans des zones respectueuses des impératifs de sécurité et d’environnement.