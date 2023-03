Música « terapèutica » per a pacients de diàlisi i oncològics

« Al principi estaven molt quiets i en silenci però jo els notava amb els ulls que els agradava sentir música », explica Neddermann. L’artista, que ja ha participat en iniciatives com aquesta en d’altres ocasions, diu que el més important en aquests moments no és qui canta o si els pacients i usuaris coneixen o no les seves cançons. « La música al final és la protagonista », assegura.

Per a la Gemma Vidal el d’aquest dimecres ha sigut un matí molt especial. Coneixia molt bé Neddermann. « Les seves cançons transmeten pau », diu. Una pau molt necessària en les llargues hores d’espera que passen a la unitat de diàlisi. « Està molt bé que hi hagi alguna cosa diferent. M’ha agradat molt », assegura. « Normalment, hi estem unes quatres hores. Hi ha gent que no pot moure un braç, no poden ni llegir i es fa molt llarg », afegeix.

La productora Neandertal Records du a terme aquest projecte, que compta amb el suport de la Diputació de Girona. Aquests concerts estan destinats a acompanyar les persones treballadores dels centres, familiars, pacients i interns.