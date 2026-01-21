Contre l’actu morose, la musique ! Dans les Pyrénées-Orientales, Jazzèbre lance une saison 2026 qui fait du bien

Article mis à jour le 21 janvier 2026 à 08:42

Entre élections locales et politique internationale qui pèsent sur nos esprits, le besoin de s’élever se fait pressant. La nouvelle saison de Jazzèbre, du 22 janvier au 14 avril 2026, vient à point nommé pour adoucir les mœurs. Toujours accessibles, riches en diversité, les concerts se dérouleront dans plusieurs communes des Pyrénées-Orientales. Voici un avant-goût des pépites qui nous attendent. Photo d’illustration [Na] © Léo Poudré

Jazzèbre, c’est le festival en septembre et octobre, mais c’est aussi la saison de janvier à avril. Sans compter toutes les actions culturelles ou le festival jeunes publics. Au final, Jazzèbre est devenu une véritable institution qui enrichit toute l’année. Lancement de la saison ce jeudi 22 janvier, à 19h au Médiator, avec présentation et concert de Franges.

Des créations à découvrir

« Il n’y a pas de thème » rappelle Ségolène Alex, directrice de Jazzèbre. « C’est l’actualité des musiques, les coups de cœur, ce qu’on a envie de défendre » Ségolène Alex évoque ces concerts retenus pour les avoir vus en festival, mais aussi la prise de risque de présenter de la création. « Nous avons dit ‘on vous fait confiance et on vous programme, même si ça n’existe pas encore’ ».

C’est notamment le cas de « Femmage », pendant féministe du mot hommage, un joli projet qu’on retrouvera au centre culturel de Cabestany le dimanche 8 février, et qui proposera, avec sur scène une plasticienne, une comédienne et une plasticienne, une série de portraits de femmes artistes. Ou encore de Ya Voy !, une création prévue le 10 avril à Eus.

Au-delà des concerts uniques, qu’on retrouvera à Perpignan, Céret, Salses-le-Château, Argelès-sur-Mer, Eus et bien d’autres, Jazzèbre se décline en formats étonnant. Ainsi avec « Jazzèbre aux musées », des solos se donneront au musée de la Préhistoire de Tautavel, au musée Rigaud de Perpignan, au musée d’art moderne de Collioure ou encore au musée Al Casal d’Amélie-les-Bains. De quoi emplir nos sens en profitant à la fois de la musique et de la visite.

La saison inclut aussi la « tournée du zèbre » au mois de mars, avec le groupe BiZe, un duo flûtiste et saxophoniste qui se déplacera à Ille-sur-Têt, Perpignan, Opoul et Planèzes. La flûtiste Sylvaine Hélary n’est autre que la directrice de l’Orchestre National de Jazz.

Enfin les « mardis jazz » s’allieront avec des domaines viticoles où l’on pourra, en toute modération, découvrir du vin nature du 66.

Loin des étiquettes, les artistes défendus avant les styles

Encore une fois Jazzèbre se détache des modes et tendances, par exemple le très populaire « nu jazz », un style mêlé d’électro. « On en voit partout, à toutes les sauces. Ce sont des formats qui fonctionnent dans les salles de musiques actuelles, mais ce ne sont pas les esthétiques qui nous attirent le plus. » Avant le style, ce sont des artistes que Ségolène Alex cherche à défendre. Ainsi naissent des fusions inattendues.

C’est ce qu’on va retrouver avec Laura Perrudin, pour un solo chant et harpe plutôt folk et pop alors que la musicienne vient du jazz. Le duo Pierre Tereygeol et Guillaume Latil glissera vers le blues. Momi Maïga sera quant à lui un projet mêlant jazz, flamenco et musique du monde.

Le tout sans oublier des artistes locaux, comme l’incontournable Violeta Duarte, ou encore l’accordéoniste Virgile Goller.

En somme, il faudra être de mauvaise foi pour ne pas dénicher une perle à son goût dans ce programme plus que varié. Les tarifs pleins oscillent entre 5 et 15 euros par concert. Et Jazzèbre propose bien sûr des tarifs solidaires, ou encore la gratuité pour les moins de 12 ans. Rendez-vous sur le site officiel pour tout le détail du programme !