Noël à Perpignan l Nos plus belles photos des illuminations et des Pessebres

Le 20 décembre départs à partir de 14h00. « Destination Noël », un spectacle itinérant et participatif où l’on rencontre un plasticien, une chanteuse, des comédiens et l’équipe de guides conférenciers de la Ville de Perpignan. Tarifs de 7€ à 10€ (gratuit pour les – de 6 ans).

Les Jeudis 22 et 29 décembre, à 17h00. « Perpignan, mon tout mon toit », depuis les toits de Perpignan, l’office du Tourisme convie à contempler le ciel et à découvrir la ville autrement. Une visite qui se conclue avec une dégustation d’une sélection de vins et entremets de fête. Tarif unique : 15 € (gratuit – de 12 ans).