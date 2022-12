Connaissez-vous les traditions catalanes de Noël ? En voici 5 à (re)découvrir

En Catalogne, il y a une tradition très appréciée des enfants, le Caga Tió ; littéralement, le tonton chieur. Il s’agit en fait d’une bûche de Noël qui est décorée avec des yeux, un nez et un grand sourire, recouverte d’une couverture et d’une barretina, le béret rouge bordé de noir, catalan. Cette bûche doit être nourrie du 2 au 24 décembre. Caga Tió et Ramon Gual attendront le public, et surtout les enfants, le 17 décembre 2022 à 15h place de la Loge à Perpignan.