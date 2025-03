Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer : Une exposition sur les Îles Kerguelen

Depuis neuf ans, l’Observatoire de Banyuls-sur-Mer élabore une exposition d’Art’Cherche mêlant, comme son nom l’indique, art et recherche. Cette année, ce sont les expéditions scientifiques qui sont célébrées. Une, en particulier, est mise à l’honneur : « MARGO ». Une expédition sur les Îles Kerguelen, situées dans le sud de l’océan Indien. L’exposition a ouvert ses portes aux visiteurs le 20 mars 2025. Photo © Olivier Crispi / CNRS Institut Polaire Français.

« C’est une exposition sur la thématique des expéditions scientifiques », explique Valérie Domien, responsable communication de l’Observatoire Océanologique de Banyuls-sur-Mer. Pour la neuvième édition d’Art’Cherche, l’Observatoire propose aux visiteurs de partir à la découverte du monde des expéditions avec l’exposition « Du glacier à l’Oasis ». « Les expéditions scientifiques, ont toujours été quelque chose d’important dans l’histoire de l’Observatoire », explique Yves Desdevises, directeur de celui-ci.

Une expédition scientifique visible à Port-vendres

L’Observatoire s’est penché sur une expédition scientifique bien précise, celle concernant les îles Kerguelen. Depuis 2022, ces îles françaises situées dans le sud de l’océan Indien, sont surveillées dans le cadre des expéditions MARGO. « Un projet qui étudie l’impact de la fonte des glaciers aux îles Kerguelen, et notamment les conséquences sur les écosystèmes marins qui l’entourent », développe Valérie Domien. En une quarantaine d’années, sa calotte glaciaire a diminué de 20 % à cause du dérèglement climatique. L’expédition sera présentée à travers le travail des scientifiques, leurs outils et les techniques utilisées. « C’est une exploration particulière, mais qui permet de parler des expéditions en général », souligne le directeur.

Avec une vingtaine de panneaux disposés, en plein air, sur l’esplanade Albert Sagols, les visiteurs pourront admirer un mélange de visuels sur les îles et d’écrits scientifiques sur les expéditions. « Notre idée avec l’exposition est d’allier l’art et la recherche », ajoute la responsable communication. L’esthétisme de l’océan Austral sera mis en lumière au travers de sa faune et de ses paysages. Grâce à cette initiative, l’exposition est labellisée « La Mer en commun », qui encourage les actions visant à mettre en avant les enjeux maritimes.

Des collaborations artistiques dans les Pyrénées-Orientales

Les couleurs de l’océan Austral seront mises à l’honneur par le biais des dessins. Ces derniers ont été réalisés par les élèves de maternelle de l’école Jules Ferry de Collioure. « C’est une collaboration mise en place par une des chercheuses qui a fait partie de l’expédition MARGO », précise Valérie Domien. Durant son aventure, l’ingénieure Audrey Gueneugues est restée en lien avec les élèves de Collioure en leur envoyant des photos. La scientifique a également « fait un certain nombre d’interventions dans la classe », ajoute le directeur, Yves Desdevises. Cette partie de l’exposition invite les visiteurs à questionner leur imagination. « On a voulu mettre un aspect sur l’imaginaire que cet océan Austral peut susciter », déclare Valérie Domien.

Les élèves n’ont pas été les seuls artistes à participer à l’exposition. L’artiste Minuit propose également une de ses aquarelles. La particularité de cette peintre est qu’elle utilise les eaux de différentes plages pour les incorporer dans ses aquarelles. « Elle a récupéré de l’eau de mer sur les îles Kerguelen et en a fait une œuvre », révèle Valérie Domien.