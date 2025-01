Occitanie : Une dynamique de l’emploi contrastée selon les secteurs au 3e trimestre 2024

Au troisième trimestre 2024, l’emploi et l’activité économique en Occitanie affichent une progression modérée. D’après le dernier rapport de l’Insee, l’emploi salarié a augmenté de 0,2 %, soit 5 500 postes supplémentaires. Cependant, des disparités sectorielles et géographiques subsistent. Photo © Arno Senoner / Unsplash.

L’industrie reste dynamique, mais certains secteurs, comme la construction, peinent à maintenir leur rythme. Parallèlement, le taux de chômage régional s’élève à 8,9 %, légèrement au-dessus de la moyenne nationale. Analyse de cette conjoncture contrastée.

Légère progression de l’emploi salarié

Entre juin et septembre 2024, l’emploi salarié en Occitanie a progressé de 0,2 %, un rythme similaire à celui observé au niveau national. Cette hausse représente 14 800 emplois supplémentaires par rapport à l’année précédente (+0,7 %). Cependant, la dynamique varie selon les secteurs et les départements.

Si dans les Pyrénées-Orientales l’emploi stagne, à l’inverse, le Tarn-et-Garonne (+0,9 %) et le Gard (+0,7 %) affichent les progressions les plus fortes​.

Dynamique sectorielle : l’industrie en tête, l’intérim recule

L’industrie occitane continue d’être un moteur économique, enregistrant une hausse de 0,2 % de l’emploi salarié. Ce secteur bénéficie particulièrement des activités liées à la fabrication de matériels de transport, comme l’aéronautique, qui représente les deux tiers des nouveaux postes. En revanche, l’emploi intérimaire recule de 0,8 %, principalement dans la construction (-2,4 %) et le tertiaire (-2,2 %). Sur un an, le recul de l’intérim s’élève à 2,3 %, reflétant les tensions persistantes dans ces secteurs​.

Après six trimestres de repli, l’emploi dans la construction enregistre une légère reprise (+0,2 %, soit 200 emplois). Toutefois, le secteur reste fragilisé, avec une perte de 3 000 emplois sur un an (-2,3 %). Dans le tertiaire marchand, l’emploi progresse timidement (+0,1 %, soit 950 postes), porté par l’hébergement et la restauration (+0,7 %) après une baisse au trimestre précédent. À l’inverse, les activités immobilières subissent une forte contraction (-1,2 %)​.

Un chômage en légère hausse

Malgré la progression de l’emploi, le taux de chômage en Occitanie augmente de 0,2 point, atteignant 8,9 % de la population active. Cette hausse est plus marquée dans les Pyrénées-Orientales (+0,4 point) et le Tarn-et-Garonne (+0,3 point). En comparaison, le taux national reste quasi stable à 7,4 %. Ce décalage illustre la vulnérabilité de certaines zones et secteurs régionaux​.

Activité économique : une croissance modérée et des défaillances d’entreprises en hausse

L’activité économique, mesurée par le volume d’heures rémunérées, progresse de 0,5 % sur un an. L’industrie (+1,8 %) et les services non marchands (+2,0 %) contribuent principalement à cette hausse. En revanche, la construction continue de reculer (-3,4 %). La dynamique industrielle est soutenue par l’aéronautique en Haute-Garonne et dans les Hautes-Pyrénées, où le nombre d’heures travaillées augmente respectivement de 1,1 % et 1,3 %​.

Le trimestre est marqué par une augmentation des défaillances d’entreprises en Occitanie (+4,1 % par rapport au trimestre précédent). Fin septembre, leur nombre dépasse désormais le niveau pré-pandémique. Les secteurs les plus touchés sont la construction (+26 %), les activités financières et immobilières (+80 % et +37 %) et l’agriculture (+49 %). À l’inverse, l’industrie reste stable, signe d’une certaine résilience​ du secteur.