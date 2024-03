El cinema català torna de Hollywood sense Oscar però escriu una nova pàgina per a la història

El cinema català marxarà de Hollywood sense cap Oscar, però deixa escrit un nou capítol per a la història després de competir en tres categories en una mateixa edició. Foto © Richard Harbaugh / Phil McCarten / AMPAS via ACN.

L’Acadèmia ha seguit el guió previst i ha entregat l’Oscar a millor pel·lícula internacional a ‘La zona de interés’, de Jonathan Glazer, deixant sense opcions ‘La societat de la neu’, de Juan Antonio Bayona, que minuts abans no havia pogut recollir l’estatueta a millor maquillatge i perruqueria. ‘Robot dreams’, de Pablo Berger, tampoc s’ha pogut aixecar del pati de butaques del Dolby Theater de Los Angeles per rebre el premi a millor pel·lícula d’animació, que finalment s’ha emportat l’última pel·lícula de Hayao Miyazaki, ‘El nen i la garsa’.

La doble nominació de ‘La societat de la neu’

La cerimònia ha fet bons els pronòstics i revalida la norma no escrita que quan un film està doblement nominat a l’Oscar a millor pel·lícula i a millor film internacional s’imposa com a mínim en la segona categoria. Dalt de l’escenari, el director de ‘La zona de interès’, Jonathan Glazer, ha afirmat que la cinta busca mostrar « cap on porta la deshumanització » i ha criticat tant l’atac del 7 d’octubre com la violència a Gaza, que ha provocat tantes víctimes « innocents ».

Malgrat que no ha pogut recollir cap Oscar, la doble nominació de ‘La societat de la neu’ ha provocat que el cineasta català pugui mirar-se a partir d’ara la meca de la indústria cinematogràfica mundial cara a cara. El film narra la història dels supervivents de l’accident d’avió als Andes el 1972 i acompanya els protagonistes durant els 72 dies en la lluita per tornar a casa.

Com la pràctica totalitat de la seva cinematografia, J. A. Bayona torna a col·locar els seus protagonistes davant l’abisme de la mort, en una trama que se situa al valle de las Lágrimas, a la frontera entre Xile i l’Argentina -que ha recreat entre Terrassa, Sierra Nevada i els Andes reals-, la zona on va quedar prostrat el fusellatge de l’F571.

Un total de 29 passatgers dels 45 que viatjaven a bord de l’aeronau -la majoria, membres d’un equip de rugbi- van sobreviure a l’impacte i 16 aconsegueixen tornar a casa sobrevivint, entre altres motius, gràcies als cossos dels companys morts. El llargmetratge rememora així un cas real que va donar la volta el món i que Bayona retrata com una defensa de la vida enfront un destí que els ha abandonat del tot.

La faula de Yorgos Lanthimos recull l’Oscar a maquillatge i perruqueria

Tampoc ha estat la nit de Montse Ribé, David Martí i Ana López-Puigcerver, que optaven a l’Oscar a millor maquillatge i perruqueria per la caracterització invisible i progressiva dels actors de ‘La societat de la neu’, una estatueta que finalment ha recollit la creativitat visual en forma de faula ‘Pobres criaturas’, de Yorgos Lanthimos. Els catalans no han pogut repetir la gesta del 2007, en què van poder pujar l’escenari del Dolby Theater de Los Angeles per la seva feina a ‘El laberinto del fauno’.

Hollywood homenatja el comiat de Miyazaki

Quant a l’animació, la meca de la indústria cinematogràfica mundial s’ha rendit a la meticulosa última producció de Hayao Miyazaki, ‘El nen i la garsa’, i ha deixat sense l’Oscar a ‘Robot dreams’, de la catalana Arcadia Motion. La decisió ha provocat que David no hagi pogut guanyar Goliat en la lluita soterrada que es lliurava figuradament al Dolby Theater i el debut en el món de l’animació de Pablo Berger creuarà l’Atlàntic sense l’Oscar. La història narra una història sobre l’amor, la soledat, la fragilitat de les relacions i el procés de pèrdua a partir de les aventures d’un gos solitari que decideix comprar un robot perquè li faci companyia. Amb la Nova York dels anys 80 com a teló de fons, el cineasta responsable de l’exitosa ‘Blancaneu’ adapta la novel·la gràfica homònima de Sara Vanon.

L’Acadèmia ha volgut tornar a distingir per segon cop l’estudi Ghibli, desbancant també la gran favorita a la categoria, ‘Spider-man: creuant el multivers’. La decisió es pot entendre com un últim homenatge de Hollywood al realitzador japonès, que als 82 anys ha anunciat el seu comiat. Deixa enrere un llegat d’una quinzena de cintes d’animació, entre les que destaquen ‘El meu veí Totoro’, ‘Porco Rosso’ o ‘El viatge de Chihiro’.

Una gala amb protestes contra la invasió Palestina

La gala, que ha comptat amb una protesta propalestina que ha complicat l’entrada al Dolby Theater de Los Angeles a assistents com Carlos Bayona -germà de ‘Jota’-, compta de nou amb Jimmy Kimmel com a director d’orquestra, i des de l’inici ha mantingut el to còmic. Tampoc hi han faltat les referències a la invasió Rússia d’Ucraïna, quan la producucció ’20 días en Mariúpol’ s’ha emportat l’Oscar a millor documental.

La cerimònia, de menys de tres hores i mitja i que ha avançat en l’emissió, ha coronat ‘Oppenheimer’ amb set premis, entre els que hi ha el de millor actor de repartiment per a Robert Downey Jr., muntatge, fotografia, banda sonora, direcció, millor actor protagonista per a Cillian Murphy a més del premi gran de la nit, el de millor pel·lícula.

La faula de Yorgos Lanthimos ocupa la segona posició al podi, amb quatre estatuetes, la de millor disseny de producció, vestuari, maquillatge i perruqueria i actriu per a una estupefacta Emma Stone. ‘La zona de interés’ de Jonathan Glazer, ha rebut dos reconeixements, el de millor so i film internacional. ‘Barbie’ marxa amb un premi, el de millor cançó per Billie Eilish.