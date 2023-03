La forteresse de Salses dévoile ses secrets aux personnes à mobilité réduite

Article mis à jour le 27 mars 2023 à 07:30

Deux journées Patrimoine & Handicap sont organisées ce vendredi 31 et samedi 1er avril dans la forteresse de Salses-le-Château. Sur le papier, un paradoxe, puisque ce monument historique est difficilement accessible pour les personnes à mobilité réduite (PMR).

Mais l’idée est née de la startup catalane Virtual Access, avec, comme son nom l’indique, des technologies qui embarquent ce public dans des activités et des lieux habituellement impraticables. On en parle avec Sébastien Amigas, membre fondateur et chef de projets de Virtual Access.

Virtual Access permettra aux personnes à mobilité réduite de se lancer dans la visite améliorée de la forteresse

« C’est un partenariat que nous avons avec le Centre des monuments nationaux, informe Sébastien Amigas. Nous avons collaboré sur un projet de réalité virtuelle, en image réelle, et en format 360 degrés ; grâce à nos moyens de captations et nos partenaires de production, qui ont assuré le montage vidéo, avec fond musical et voix off. » Concrètement, vendredi et samedi à Salses, le dispositif de Virtual Access et sa plateforme permettront aux PMR de se lancer – lunette sur les yeux – dans la visite améliorée de la forteresse. « Par exemple, lorsqu’on se trouve dans les écuries, nous avons des bruitages de chevaux, complète l’organisateur. De même, une voix off est associée à l’image pour commenter la visite. Ce même dispositif est proposé sur écran plan, pour les personnes qui n’apprécient pas les lunettes virtuelles 3d. »

Présences attendues de la championne paralympique Cécile Hernandez et de douze associations

En plus de la visite de la forteresse, le rendez-vous accueillera des établissements médico-sociaux pour « des ateliers initiations à la réalité virtuelle, avec du sport adapté, et du cinéma dynamique. » Douze associations seront présentes pendant ces deux jours, selon Sébastien Amigas; ainsi que la perpignanaise Cécile Hernandez, championne de snowboard aux derniers Jeux paralympiques. « Elle sera là samedi pour nous parler de son parcours, son projet et son association qui œuvre pour les handicaps invisibles. La fibre médico-sociale est dans l’ADN de Virtual Access, qui veut allier deux objectifs : l’innovation numérique pour l’accessibilité et l’inclusion sociale. La startup se base notamment sur le patrimoine local ou des expériences ludiques et originales.

La start-up basée à Perpignan, et incubée à la pépinière Plein Sud Entreprises, propose également aux établissements spécialisés ou aux collectivités « l’animation et la vente de simulateurs dynamiques inclusifs, que nous appelons le Sivimoov. » Sébastien Amigas poursuit : « Par ce moyen, nous présentons des activités de loisirs en images Vr 360, combinées à un plateau dynamique pour renforcer l’immersion. Nous nous déplaçons vers les centres médicaux sociaux, et les espaces événementiels, pour proposer les activités et rencontrer les publics. » Le projet Virtual Access a été créé en 2017 et compte trois associés fondateurs : Sébastien Amigas, Benjamin Sindres et Pascal Jouannel.

« On s’est rendu compte qu’il n’y avait pas d’inclusion dans de nombreuses activités de loisirs ou liées au patrimoine. Puis, avec cette technologie, il y avait un bienfait d’ergothérapie ; notamment dans les établissements spécialisés. Sivimoov permet de retrouver des sensations perdues, ou simplement pratiquer un loisir en toute sécurité. »

Le projet veut s’industrialiser au bénéfice des PMR et de leurs inclusions

Sébastien Amigas continue : « C’est l’informaticien et développeur Pascal Mir qui a développé la technologie du logiciel d’embarcation virtuelle. On a désormais une technologie à quatre dimensions, avec de l’olfactif et du sensoriel. On l’a développé en collaboration avec la startup Virtysens, basée dans le Nord-Pas-de-Calais. Imaginez-vous embarquer virtuellement pour du char à voile, avec toutes les sensations que ça représente. »

Pour augmenter leurs propositions d’expériences embarquées, Virtual Access cherche toujours des passionnés, volontaires, et qui accepteraient « de nous faire partager leur loisir ; en nous recevant avec notre captation vidéo embarquée ». Avis aux propriétaires et pilotes d’avions, de montgolfières, de quads, de bolides originaux, ou autres hobbies difficilement accessibles à tous. Prochain objectif pour Virtual Access ? L’industrialisation du simulateur Sivimoov, au bénéfice du plus grand nombre de personnes à mobilité réduite. Tout le monde ne peut pas accéder, par exemple, aux montagnes russes dans les parcs d’attractions. « La plateforme Sivimoov propose cette solution ». En ce sens, les trois associés sont en pleine création d’entreprise. À suivre.

Toutes les informations pratiques, et l’inscription, aux journées Patrimoine & Handicap de vendredi et samedi à Salses-le-Château, à retrouver ici.