Et Alors ?! 8e édition pour le festival du film LGBT+ à Perpignan

Le 8e festival du film LGBT+ de Perpignan, organisé par le Centre LGBT+66, se tiendra du 9 au 16 octobre, transformant la ville en un espace de diversité, de célébration et de réflexion sur les thématiques LGBTQIA+. Photo © Maksim Chernyshev / Scopio.

Cet événement, devenu une référence dans le paysage culturel perpignanais, propose une programmation éclectique, mêlant cinéma, rencontres artistiques et débats, avec pour ambition de représenter les multiples facettes de la communauté LGBT+ à travers le monde.

« Si notre festival se veut avant tout culturel et festif, ouvert à toutes et à tous, il n’en oublie pas moins l’ensemble des luttes contre les discriminations qui touchent notre communauté », souligne Jacques Verdier, vice-président du Centre LGBT+66, dans le dossier de presse. Cette année, le festival s’inscrit également dans un contexte national élargi, étant l’un des membres fondateurs de la Fédération française de festivals de films LGBTQIA+.

Une programmation riche et engagée

Le festival débutera le 9 octobre avec une projection au Mémorial du Camp de Rivesaltes du documentaire « Nelly & Nadine » de Magnus Gertten, une œuvre poignante sur une histoire d’amour née dans les horreurs du camp de concentration de Ravensbrück. « Nelly & Nadine est un documentaire saisissant, esquissant les contours d’une histoire d’amour entre deux femmes, née dans le camp de concentration réservé aux femmes de Ravensbrück et jamais vraiment contée depuis, » précise le dossier de presse. Cette ouverture marque le ton d’un festival qui, tout en célébrant la diversité, n’hésite pas à aborder des sujets historiques lourds et importants.

Le cinéma Castillet accueillera la majorité des projections, avec des films inédits ou en avant-première, venant des quatre coins du monde. Parmi eux, « Rivière » de Hugues Hariche, une œuvre franco-suisse réservée aux scolaires, traite de la quête d’identité à travers le parcours d’une jeune hockeyeuse. « L’histoire de Manon est à la fois personnelle et universelle, intime et générationnelle », souligne Murielle del Don pour Cineuropa, mettant en lumière la dimension profondément humaine de ce film.

Autre moment fort, la projection de « Torch Song Trilogy » de Paul Bogart à l’Institut Jean Vigo. Ce film culte de 1988, qui explore la vie d’un homosexuel juif new-yorkais dans les cabarets de Broadway, sera projeté en 35 mm, offrant une expérience cinématographique authentique. « Torch Song Trilogy décrit avec humour et tendresse la difficulté de vivre son homosexualité à la fin des années soixante-dix », note Pascal Laëthier pour Cinepsy.

Des rencontres et événements culturels

Le festival ne se limite pas à la projection de films. Il est aussi un lieu de rencontres et d’échanges, avec des artistes, réalisateurs et militants. Le duo espagnol technopop Monterrosa, mené par Rocío Saiz, l’une des actrices du film « La amiga de mi amiga », donnera un concert de clôture, ajoutant une dimension festive à cet événement. « Car le festival, c’est également un espace de convivialité où les débats, les rencontres, les soirées d’ouverture et de clôture sont là pour rappeler que le cinéma est aussi un espace d’échanges et de fêtes », rappelle Jacques Verdier.

En parallèle, le festival propose des événements littéraires, avec des stands de librairies locales proposant une sélection d’ouvrages à thématique LGBT+. Ces moments sont pensés pour enrichir les réflexions et offrir aux participants des outils supplémentaires pour comprendre les enjeux de la communauté LGBT+.

Un festival pour tous

Avec une programmation inclusive et diversifiée, le 8e festival du film LGBT+ de Perpignan s’adresse à tous les publics, qu’ils soient de la communauté LGBT+ ou non. Les films, tous inédits à Perpignan, reflètent une variété de vécus et de perspectives, du Brésil à la Géorgie en passant par le Nigeria. Cette diversité géographique et culturelle est l’un des piliers du festival, qui entend « montrer, à travers le prisme du cinéma, toutes les représentations géographiques et culturelles du monde LGBT+ », comme le précise le dossier de presse.

Ce festival est le fruit du travail d’une équipe de bénévoles engagés, qui ont œuvré toute l’année pour offrir une programmation riche et de qualité. Le 8e festival du film LGBT+ de Perpignan promet d’être un rendez-vous incontournable pour les amateurs de cinéma et d’échanges culturels.