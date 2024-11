La Maraude du lundi grandit pour offrir plus de repas dans les rues de Perpignan

Article mis à jour le 28 novembre 2024 à 14:31

À Perpignan, l’association la Maraude du lundi inaugurera un tout nouveau local en janvier prochain. En attendant, pour soutenir l’action de ces bénévoles, qui assurent une centaine de repas à des personnes dans le besoin, Christophe Ségura lance un appel aux dons.

Jusqu’à présent, l’équipe se réunissait tous les lundis chez le président de l’association pour concocter de bons repas à base de produits frais. « Récemment, un mécène nous a donné un local à Perpignan », se réjouit Christophe Ségura. Électricité, plomberie, ameublement… Tout reste à faire pour aménager cet espace de 30 mètres carrés, situé non loin du site Percier. Ce mercredi 27 novembre 2024, l’association a reçu une toute nouvelle cuisine, une semaine après avoir lancé un appel sur ses réseaux sociaux.

La Maraude du lundi s’installe dans un nouveau local à Perpignan

C’est une agence immobilière localisée à Toulouse qui a répondu à l’appel, « ils vendaient une maison avec une ancienne cuisine équipée », nous explique Christophe. Les bénévoles ont d’ores et déjà commencé à retaper et customiser la cuisine, essentielle pour mener à bien leur mission.

Derrière les fourneaux, une vingtaine de bénévoles s’affairent à préparer les repas chaque semaine. « De 18h à 20h, ça coupe, ça cuit et ça met en pot dans la bonne humeur ! », décrit Christophe. Chacun a sa propre motivation. Tous ensemble, ils forment une chaîne d’utilité publique, qui distribue bien plus que de la nourriture, mais aussi de l’attention dans les rues de Perpignan.

Christophe Ségura, président de l’association La Maraude du lundi

Pour travailler dans de bonnes conditions, les bénévoles de la Maraude doivent acquérir deux plaques à induction professionnelles. « On aura aussi besoin d’un four pour aménager la cuisine », souligne-t-il. D’ici les prochains jours, d’autres annonces devraient être publiées sur la page Facebook de l’association. Si celle-ci bénéficie d’une subvention du Département, elle s’appuie surtout sur le mécénat. « Beaucoup de denrées sont données par des restaurateurs ou des entreprises de Saint-Charles », précise Christophe.

Lave-main, sanitaires, rangements…, le président de l’association compte sur la générosité des donateurs pour s’équiper. « Un cuisiniste qui voudrait offrir une plaque à induction bénéficiera d’une réduction d’impôts de 60% du montant du don », rappelle-t-il. Le nouveau local dispose également d’un coin en extérieur, « nous allons pouvoir imaginer la cuisine comme on le souhaite. Un coin feu, un coin eau, un endroit pour préparer les cafés et les desserts », énumère le président. « Cela va nous permettre d’être plus efficaces au quotidien. »

Les bénévoles préparent une centaine de repas et distribuent en trois lieux à Perpignan

Si l’équipe de bénévoles a acquis un nouveau local, l’intention de la Maraude ne change pas. « On ne recevra pas de bénéficiaires sur place, parce que ce n’est pas adapté. Notre but, c’est d’aller à la rencontre des gens. » Aujourd’hui, les bénévoles se rendent chaque lundi sur trois points de distribution. « C’est un peu comme un food-truck social. On arrive avec nos voitures et nos plats préparés », sourit Christophe.

Les bénévoles viennent en aide à un large éventail de profils, « des personnes sans-abri, en situation de précarité, avec le minimum de vieillesse, ou des mamans avec des enfants », confie le président, qui voit grossir le nombre de bénéficiaires. « Beaucoup de personnes ont des difficultés à joindre les deux bouts et nous contactent le dernier lundi du mois. » Il y a trois ans, les bénévoles produisaient en moyenne une quarantaine de repas, aujourd’hui, une centaine de personnes sont nourries chaque lundi soir.