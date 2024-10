Cette association populaire inaugure une nouvelle antenne près de Perpignan

Chaque année, le Secours populaire français voit grossir son nombre de bénéficiaires. Ce mercredi 16 octobre 2024, l’association inaugurait son « entrepôt solidaire », à l’entrée de Bompas. L’occasion de toucher une population en difficulté dans une zone, jusque-là, inexploitée. Sandrine Da Silva, directrice, et ses bénévoles nous font la visite des lieux.

Derrière le ruban, ciseaux en main, Monsieur Marquez, gérant d’une entreprise de carrosserie située à deux pas. « C’est grâce à lui que nous avons découvert cet endroit », sourit une bénévole. L’entrepôt de 800 mètres carrés accueille aujourd’hui la nouvelle antenne du Secours populaire dans les Pyrénées-Orientales. Au sein de ce local, les bénévoles ont aménagé une boutique de seconde main.

En 2023, 36 014 personnes ont été accueillies par le Secours populaire et 43 572 colis alimentaires ont été distribués sur l’ensemble du département.

Un nouvel entrepôt solidaire près de Perpignan

« Ici, nous allons vendre des meubles de seconde main dès cet après-midi », nous explique Jeannine à l’entrée de l’entrepôt. Petit mobilier, électroménager, articles de table, vaisselle, literie, jouets… sont parfaitement disposés d’une pièce à l’autre. « Nous avons aussi des dons de magasins, des objets neufs », désigne la bénévole. Comme ces valises et ces sacs à l’effigie d’animaux, qui attendent de trouver preneur. Nous arrivons dans la partie showroom, une jolie pièce décorée avec soin. C’est ici que sont stockés les plus jolis articles selon Jeannine. Sur le mobilier, on observe de petites étiquettes. « Ces pastilles indiquent si l’objet est vendu en lot ou à l’unité », explique la bénévole, qui précise que tout est à vendre.

Pour les donateurs qui ne peuvent pas se déplacer avec leurs produits, Jeannine assure qu’une équipe de bénévoles pourra se rendre jusqu’à leur domicile. Mais attention, oubliez la grosse commode ou l’imposant buffet en chêne de mamie. Seuls les petits meubles d’appoint, comme une table ou un fauteuil, seront acceptés. Au bout de la pièce, un « espace solidaire » permet de recevoir le public à l’écart. « L’idée de cette antenne, c’est aussi d’orienter les plus démunis », assure la responsable du Secours Populaire. L’entrepôt devrait ouvrir ses portes deux fois par semaine, le mardi et le mercredi après-midi. La permanence est assurée par une équipe de six bénévoles.

Nous poursuivons notre visite vers une partie de l’entrepôt où sont stockées quelques denrées. Si les bénéficiaires de l’aide alimentaire peuvent être reçus à Bompas, la distribution se fait uniquement à l’antenne Fargue de Perpignan. Pour rappel, l’épicerie de l’Espérance, située au 11 avenue de la Têt, offre aux personnes en difficulté un grand choix de produits à très petits prix.

La première porte d’entrée au Secours populaire reste l’aide alimentaire

L’association accueille un large éventail de profils : familles monoparentales, personnes sans emploi mais, plus récemment, de plus en plus de personnes qui travaillent. Selon la directrice, la hausse de l’inflation a tapé plus fort sur ceux qui étaient déjà en situation de faiblesse. « On se retrouve avec de plus en plus de travailleurs pauvres », confirme Sandrine Da Silva. « Il faut savoir qu’entre le SMIC et le seuil de pauvreté, il y a une différence de deux euros. »

Si la première porte d’entrée au Secours populaire reste l’aide alimentaire, l’association propose aussi un accès à l’alphabétisation, à l’aide aux devoirs ou aux vacances. Lorsqu’on questionne Jean-Michel sur son choix de devenir bénévole, celui-ci répond humblement : « j’avais du temps libre ». Bien qu’il ne soit pas retraité de l’éducation nationale, Jean-Michel anime des ateliers « alpha-FLE », qui ont pour but de permettre aux participants d’acquérir une maîtrise de base du français.

« Le mercredi après-midi, je m’occupe aussi des gamins », sourit-il. « Je leur fais découvrir des activités diverses et variées comme les échecs. » Le bénévole a monté une collaboration avec le club d’échecs de Perpignan. « Je fais des initiations au secourisme, les enfants visitent la caserne des pompiers ! » Le week-end, Jean-Michel accompagne même des bénéficiaires en randonnée dans les Aspres, les Corbières ou les Albères.

À l’antenne de Bompas, des barbecues solidaires seront organisés. « L‘idée de cette initiative est de mêler les populations que l’on reçoit et un public ordinaire qui passerait par ici », assure Sandrine Da Silva. « Ce local a été conçu comme un espace de rencontres, d’échanges et de partages. C’est ici que se tisseront des partenariats, que naîtront des idées et que se concrétiseront des projets qui participeront au développement de notre territoire. »