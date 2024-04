Perpignan : Ces jeunes miss dépoussièrent la cérémonie du 8 mai

Article mis à jour le 19 avril 2024 à 08:30

Ce lundi 15 avril 2024, les jeunes filles du comité Miss Languedoc 15-17 étaient conviées au Centre Départemental des Mémoires de Perpignan. L’occasion pour les miss d’en apprendre davantage sur l’histoire de la région pendant la Seconde Guerre mondiale, en vue de leur participation à la cérémonie du 8 mai.

Jambes croisées, écharpe posée délicatement sur l’épaule droite et couronne impeccablement installée sur le haut de la tête, les sept adolescentes du comité Miss Languedoc 15-17 contrastent avec le lieu et ses uniformes attrape-poussière. La sortie culturelle, organisée par Loutfi Chakhs, délégué départemental de la jeunesse et des sports des Pyrénées-Orientales, a permis aux filles de préparer leurs futures apparitions officielles.

Devenir Miss 15-17, la réalisation d’un rêve de petite fille

Elles ont toutes entre 15 et 17 ans et viennent de Perpignan, Nîmes, Sète, Narbonne, Béziers ou encore Montpellier. Les miss du comité Miss Languedoc 15-17 déclarent vivre « un rêve éveillé », celui de devenir un jour reine de beauté.

Pour pouvoir ceindre l’écharpe, les adolescentes ont dû faire leurs preuves. Inscription validée sur les réseaux sociaux et dossiers remplis, les candidates ont ensuite rencontré le comité. Après le test de culture générale et la dictée, les jeunes filles ont enfin pu rencontrer le jury. Place au défilé, après quoi les juges ont déterminé les trente prétendantes à la couronne. Le jury fait son choix final en fonction des notes obtenues tout au long de la journée.

Si les jeunes filles portent leur couronne avec grâce, la gestion de l’équilibre n’est pas innée. « Au début, la couronne est souvent de travers, mais ça s’apprend, on est là pour ça » s’en amuse Sandrine Schneider, déléguée du comité. Apprendre à défiler n’est pas non plus une mince affaire, Laure Gilloteau, 4e dauphine du concours en 2023, avoue qu’elle s’est « beaucoup entraînée à défiler à la maison. »

Se présenter à Miss Languedoc 15-17, c’est aussi tenter de nouvelles expériences et mettre son assurance à rude épreuve. Pour la plupart de ces jeunes filles, s’aventurer dans le monde des miss a toujours été un souhait. « J’ai toujours aimé le monde de la mode, quand j’étais petite, je rêvais devant les belles robes de princesses. », confie Laure Gilloteau. De son côté Manelle Barclay, 1ère dauphine du concours, qualifie son parcours comme un « défi » lancé à elle-même. « Miss France, j’y pense, mais pour l’instant je suis encore assez jeune. » précise-t-elle avec beaucoup de recul.

Contrairement aux nombreux critères du comité Miss France, celui des Miss 15-17 ne concerne que la taille : 1m50 au minimum. « On donne l’occasion à des jeunes filles qui ne mesurent pas 1m70, de participer à un concours de miss », souligne la déléguée du comité. Cette dernière d’insister, pour les miss en herbe qui souhaitent intégrer le comité Miss France à l’âge adulte, « c’est une opportunité cette fois de s’entraîner aux grands concours. »

Une élection qui passionne autant qu’elle déplait

Maman avant tout, Sandrine Schneider a découvert ce monde avant l’élection de Miss Languedoc 15-17 2020, année où sa fille a remporté le titre. Nombreux sont les parents qui accompagnent leur enfant tout au long du parcours. Un investissement physique donc, mais aussi économique. Bien que le comité offre couronnes et écharpes, charge aux familles de financer les tenues et accessoires. Les frais de déplacement représentent également un budget conséquent pour les parents. De son côté, en tant que structure associative, le comité Miss Languedoc 15-17 est financé via les dons, mais aussi et surtout grâce aux nombreux partenaires privés.

Bien que les miss bénéficient de l’accompagnement des bénévoles du comité et du soutien de leurs proches, elles doivent régulièrement faire face aux critiques. Pour Sandrine Schneider, « il y a beaucoup de méchanceté venue de l’extérieur. Nous essayons de leur apprendre à passer outre et à répondre correctement aux railleries. »

À la question de leurs réactions face aux préjugés et commentaires entourant le monde des miss en France, les jeunes filles n’évoquent pas les critiques sur leur âge, leur taille ou encore leur maquillage. Ce dont elles se souviennent à l’unanimité, ce sont les commentaires sur les réseaux sociaux, lorsqu’elles posaient aux côtés de personnalités publiques. « Une personnalité a posté un TikTok lors d’une des commémorations où nous étions conviées, ça n’a vraiment pas plu. On s’est faites insultées dans les commentaires sous la vidéo » révèle Manelle Barclay. Mais qu’en est-il de leur image, celle d’adolescentes qui rêvent de paillettes et de couronnes, instrumentalisées au service d’idéologies dont elles ne maîtrisent pas les codes ?

La présence des miss au Centre de la mémoire, comme le clair-obscur d’une peinture

Invitées régulièrement aux différentes commémorations historiques, les miss 15-17 contribuent à faire baisser la moyenne d’âge du public de ces cérémonies. Mais pourquoi les miss 15-17 ont-elles été conviées au Centre départemental des mémoires ? L’objectif est d’encourager davantage les jeunes à s’intéresser à l’Histoire et à leur faire prendre conscience de l’importance de la mémoire, insiste Loutfi Chaks. Après les miss, le délégué départemental a également l’ambition de faire participer le comité Mister Languedoc à l’occasion des commémorations du 8 mai ; pour « respecter la parité. » Même si pour l’instant, seules les miss sont représentées dans ces événements.

Ce 15 avril, les jeunes miss ont écouté avec attention les interventions d’Antoine Guerrero, bénévole du centre. De la prise de Perpignan jusqu’à sa libération le 20 août 1944, en passant par la vie sous occupation allemande, elles ont pu découvrir ou redécouvrir l’histoire du département. Si au collège et au lycée le thème de la Seconde Guerre Mondiale est abordé, la visite permet de faire une piqûre de rappel aux jeunes filles. Un apport culturel, en lien avec les nombreux apprentissages proposés par le comité Miss Languedoc 15-17.