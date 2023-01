Service National Universel | Retour d’expérience dans les Pyrénées-Orientales

Article mis à jour le 9 janvier 2023 à 07:05

«Par exemple, un matin, dans le cadre de l’apprentissage des gestes de sécurité, ils vont apprendre exemple à donner l’alerte en cas d’accident de la route ; et l’après-midi, ils vont faire une randonnée. Avec un accompagnateur de montagne ils seront sensibilisés à la faune et la flore locale ; le 3e jour, la Banque de France les sensibilise aux risques des arnaques en ligne ensuite et un maire leur explique ce que fait le Département ou la Préfecture.»

Pour les jeunes accueillis dans les Pyrénées-Orientales, le programme prévoit – outre des activités sportives, randonnée en montagne, balade en raquette – une initiation aux gestes de premier secours, ou l’éducation musicale ou à l’environnement. C’est aussi l’occasion de former aux valeurs patriotiques avec levée des couleurs chaque matin, une journée dédiée à la défense de la mémoire et une visite du centre commando de Mont-Louis. Guillaume évoque les 9 thèmes abordés, de la pratique sportive à la connaissance des institutions, en passant par l’engagement personnel sous différentes formes (associatif, militaire…). Dans les Pyrénées-Orientales, les jeunes en service national universel sont reçus à Latour-de-Carol.

Pour le moment, les témoignages partagés sur le site SNU.fr sont particulièrement positifs. Camille, Batiste et Alexandra évoquent une journée dans le cadre du SNU. «La journée fut riche et intense pour nos jambes ainsi que pour notre esprit. À notre arrivée sur le site de bivouac, un espace vert avec une salle des fêtes à proximité pour les plus frileux nous attendait. Suite à notre installation, nous avons mangé un repas, le meilleur de ma vie je pense, et je dis ça sincèrement ! Nous avons ensuite travaillé sur nos projets de compagnie. Enfin, nous nous sommes endormis à la belle étoile, un rencard direct avec une superbe lune. Cette journée fut riche en rebondissements et en transpiration ! Nous sommes hypercontents de notre séjour.»