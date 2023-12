Ce 20 décembre, les services de l’État ont réalisé plusieurs contrôles dans plusieurs marchés de Noël des Pyrénées-Orientales , Perpignan et le Barcarès. Selon le préfet l’objectif est de rassurer les consommateurs sur la sécurité et la qualité des produits vendus sur les marchés de Noël.

En fin d’après-midi alors que les badauds se pressent pour boucler leurs courses de dernière minute, dans leurs chalets du marché de Noël de Perpignan, Vivianne ou Sabine* ne s’attendaient pas à la visite du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. En compagnie de la direction départementale de la protection des populations et du préfet, six agents ont contrôlé les commerçants. De la provenance de la pâte à bretzel en passant par l’étiquetage des bonnets et autres écharpes en cachemire, les vendeurs ont dû montrer patte blanche.

Les agents en quête de possibles entourloupes sur marché de Noël de Perpignan

Selon les services de l’État, chaque année à l’occasion des fêtes, ces contrôles sont nécessaires. Risques sanitaires, concurrence déloyale et opacité sur la fabrication des produits, le service de l’État compte dix agents sur le département. Six d’entre eux étaient sur le marché de Noël à Perpignan, mercredi après-midi, après un passage dans la matinée sur celui de Barcarès. Les agents ont pour mission de contrôler la sécurité, notamment des jouets. Mais aussi de vérifier que l’étiquette n’est ni trompeuse, ni tendancieuse sur la provenance ou la composition d’un produit mis à la vente.

Les commerçants ne se doutaient de rien, et sous les yeux ébahis des passants, un petit groupe d’agents suivi de près par la presse a fondu sur les chalets du quai Vauban. Objectif ? Contrôler de manière aléatoire les différents produits proposés sur le marché de Noël. Des décorations pour les fêtes, aux produits alimentaires en passant par les jouets pour enfants et les textiles, la liste est longue.

Hygiène alimentaire, dangers, provenances… tout est passé au crible

Pour ce stand alimentaire, 100% alsacien, les critères sanitaires sont passés en revue. Confection de bretzels, présence d’une source d’eau, papier à usage unique… à ce stand, ça parle chiffon. Quand l’agent de l’État questionne Viviane sur la présence d’un torchon, potentiellement porteur de bactéries, à proximité des aliments, Viviane la cuisinière se justifie.

« J’emmène les torchons chez moi pour les laver, et je les change régulièrement. ». Le contrôleur lui rappelle alors les règles autour de la manipulation de denrées : « Il faut vraiment faire attention. Pour vous, les axes d’amélioration sont la protection et un dévidoir à papier pour vous essuyer les mains entre chaque manipulation d’aliment et d’argent. ».

Quelques mètres plus loin, tout ne se passe pas comme prévu pour Sabine*, responsable du chalet depuis 4 ans. Contrôlée sur l’étiquetage des produits, elle nous montre l’objet de tous les débats. Une étiquette d’un châle de la marque «100% Cashmere» dont la composition affichée est «100% polyester». Entre cachemire et polyester, il faut choisir. Et la contrôleuse ne se gêne pas de lui faire remarquer la confusion de cet étiquetage.

«Vous voyez bien que c’est assez confus, et pas très clair en termes de visibilité pour le consommateur. C’est à vous de bien sélectionner vos fournisseurs en fonction des articles. » Sabine risquait un procès-verbal et 1.500 euros d’amende « juste pour ça ».

Si la vendeuse reconnaît que ces contrôles sont importants pour rafraîchir les mémoires, elle trouve les agents « pointilleux pour si peu… J’avais toutes les factures, tout était marqué. Je suis dans les normes, les matières sur les étiquettes y sont. » Pour autant, les piqûres de rappel n’ont jamais fait de mal à personne.

Pas de triche possible sur l’information du consommateur

Pour les commerçants peu scrupuleux, l’afflux de touristes et la saison des cadeaux de Noël peuvent être une aubaine. Or, comme tous les autres, les commerçants ambulants doivent respecter une réglementation stricte. Si un produit porte un label, par exemple « fabrication artisanale », « fait en France », le commerçant doit pouvoir apporter la preuve de cette promesse de qualité. Factures, fournisseurs, attestations sont obligatoires et doivent être présentées lors du contrôle.

Mais qu’encourent les commerçants ? Frédéric Guillot, directeur de la Direction départementale de la Protection des populations rappelle « les suites appropriées allant des avertissements, à la mise en demeure des contrevenants voir des procès-verbaux. ». Sur décision du préfet et en fonction de la gravité des outrages, les mauvais élèves peuvent aussi se voir dénoncés sur la place publique. L’infraction la plus courante reste « la valorisation mensongère ». En effet, si le produit affiche des labels valorisants, les contrôleurs constatent trop souvent qu’il n’est finalement que « basique ».

Thierry Bonnier, préfet des Pyrénées-Orientales présent cet après-midi, s’exprime sur le motif de ce type de contrôle : « Si nous sommes ici, c’est pour assurer la sécurité et surtout rassurer les consommateurs. ». Interrogée pour l’occasion une passante nous confie ne jamais vraiment prêter attention aux indications des produits. Elle reste vigilante sur l’aspect de l’achat mais s’en remet aux services de l’État pour les contrôles plus approfondis. Alors, est-ce une confiance aveugle ? Une chose est sûre, face à la presse, les contrôleurs ne laissent rien passer sur ce marché de Noël perpignanais.

Un numéro de téléphone et un site dédié aux consommateurs

Les services de l’État précisent que les consommateurs qui rencontreraient des soucis de sécurité des produits, de loyauté dans l’information fournie sur les produits peuvent directement joindre le 0809 540 550 pour faire un signalement sur le site https://signal.conso.gouv.fr/

*Le prénom a été modifié à la demande de la commerçante.