Article mis à jour le 21 novembre 2023 à 12:05

Si les fêtes de Noël font surtout penser aux repas en famille et aux cadeaux sous le sapin, elles sont aussi liées aux marchés de Noël. Des petits chalets en bois installés dans tout le département pour faire ses achats et déguster des gaufres et du vin (ou du jus d’orange) chaud. Où profiter des marchés de Noël dans les Pyrénées-Orientales en 2023 ?

Le Barcarès ouvre le bal et fait le plein d’animations

Cette année, Le Barcarès a ouvert le bal avec son traditionnel village de Noël qui accueille les visiteurs depuis le samedi 18 novembre. Un feu d’artifice et un spectacle pyrotechnique musical créé par la société Mille et une Étoiles sera donné tous les vendredis jusqu’au 29 décembre ainsi que le samedi 23 décembre.

Le 2 décembre, 3 marionnettes géantes lumineuses et un Homme-Orchestre déambuleront dans les allées du Village de Noël. Ambiance garantie avec les Jeannots ! Le lendemain, les Fiers à Cheval leur voleront la vedette avec une déambulation d’images oniriques. Il ne faudra pas louper la grande parade de Saint Nicolas le 6 décembre. Avec le père Fouettard, les Pains d’épice et les cigognes, il annoncera un Joyeux Noël et acceptera de se faire prendre en photo.

Le 9 et 10 décembre, le Village de Noël du Barcarès plongera dans l’ambiance des cabarets des années 20 à aujourd’hui avec une revue de rue. Le 10 décembre, la Marche aux flambeaux guidera les visiteurs vers les sommets des Angles. Les moniteurs de ski et leurs élèves se promèneront dans les allées du Village de Noël en compagnie du personnel et des élus de la commune.

D’autres animations sont prévues durant ce Village de Noël édition 2023, les Robocops le 13 décembre, un spectacle déambulatoire de Giostra le Carrousel le 16 et 17 décembre, un spectacle autour du cinéma le 22 décembre, les chants de Noël le 23 sans oublier la grande parade de Noël le même jour et l’arrivée du Père Noël le 24 !

À la différence de nombreux marchés de Noël, le Village de Noël ne ferme pas ses portes le 24 au soir mais début janvier, après le défilé des Rois Mages. L’occasion de proposer d’autres évènements comme la locomotive de Noël le 26 décembre, un spectacle d’échassiers le 27 et le 28. D’autres festivités sont prévues pour célébrer le changement d’année.

Perpignan et son incontournable Noël Enchanté

Les habitudes ne changent pas à Perpignan avec le Noël Enchanté qui revient du 25 novembre 2023 au 7 janvier 2024. Les chalets alimentaires seront accessibles de 11h à 23h en semaine et de 11h à minuit les vendredis et samedis. Les chalets non-alimentaires seront ouverts de 10h à 20h en semaine et de 10h à 21h les vendredis, samedis et dimanches. Plusieurs marchés sont répartis dans la ville (comme le quai Vauban ou les allées Maillol) dont l’un dédié à l’artisanat. Les manèges sont également de retour avec la grande roue et le sapin à boules au pied du Castillet.

La cité catalane fait le plein d’animations pour les fêtes de fin d’année avec les grandes parades de Noël le 25 novembre et 9 décembre, un concert et un feu d’artifice le 23 décembre, sans oublier les traditions catalanes avec le « Pessebre Vivent » le 9 décembre, le « Caga Tió » le 27 décembre et la déambulation des Rois Mages le 6 janvier.

Les autres marchés de Noël qui durent plusieurs semaines

C’est un Noël magique qui est annoncé à Torreilles. Du 9 décembre au 2 janvier, douze chalets seront installés aux univers très variés : Ben et Cisou, Le chalet des z’amis, Pescadoras, La boîte à sardines, O’NIPI, Ô va-na, Le Jardin, Le Maya, Le camion de saison, L’abricot, Le loup, La cuisine de Karine. En plus, les visiteurs auront accès à des animations diverses : concert, spectacle, boum…

À Canet-en-Roussillon, la magie de Noël s’emparera des Ramblas. L’inauguration du 14 décembre se fera en musique. Les chalets de Noël resteront ouverts jusqu’au 7 janvier 2024.

Marchés de Noël du 25 et 26 novembre

Il faudra attendre une semaine de plus pour que d’autres marchés de Noël accueillent les habitants des Pyrénées-Orientales.

Comme c’est le cas depuis plusieurs années, l’association Proj’Aide 66 organise son marché de Noël à Saint-Cyprien. Plus de 60 exposants seront présents au gymnase de Grand Stade Les Capellans. Diverses animations sont programmées durant le week-end.

À Saint-Laurent-de-Cerdans, le marché de Noël se tiendra le 26 novembre. Il est organisé par Le Petit Point Laurentin. C’est aussi cette date qu’ont choisie différentes communes du département des Pyrénées-Orientales.

À Sorède, 55 exposants seront réunis dans la salle des fêtes. Au programme de ce 19e marché de Noël : des jeux pour les enfants, une animation musicale, un bar à huîtres, du vin chaud, une buvette et la présence du Père Noël.

La commune de Trouillas proposera plusieurs animations pour son marché de Noël des créateurs et artisans : un atelier déco de gâteaux sablés animé par La Fée des Fêtes, un conte de noël et un spectacle de danse.

Olette organise aussi son marché de Noël le 26 décembre. Les créateurs locaux seront à l’honneur.

Marchés de Noël du 2 et 3 décembre

Certaines communes ont préféré attendre le premier week-end de décembre pour organiser leur marché de Noël.

Le week-end s’annonce festif à Corneilla-del-Vercol. De nombreux exposants s’installeront dans la commune. Les commerçants organisent une tombola, Saint Nicolas distribuera des bonbons et des spectacles se tiendront le samedi et le dimanche.

Le marché de Noël de Toulouges débutera le 1er décembre et se terminera le 3 décembre. Durant ces trois jours, de nombreuses animations sont prévues : des ateliers créatifs, des activités pour les enfants, des concerts… Créateurs et producteurs locaux seront aux côtés des vignerons.

Eus aussi met en avant des artisans et créateurs locaux. La journée sera marquée par la visite du Père Noël, des jeux, des grimages et une tombola.

À Mosset, la compagnie Moitié mitat donnera un spectacle dédié au jeune public. Pendant ce temps, les adultes pourront parcourir les stands des artisans et savourer la cantine solidaire tout en profitant d’un vin chaud.

Marchés de Noël du 9 et 10 décembre

Bouleternère, qui avait organisé son tout premier marché de Noël l’année dernière, réitère l’expérience. Début des festivités le 8 décembre avec une batucada, l’arrivée du Père Noël , un spectacle de magie et un concert. Le samedi 9 et le dimanche 10, les animations ne manqueront pas : concours de dessins, contes pour enfants, jeux en bois, atelier de percussions, karaoké…

À Osséja, le marché de Noël aura lieu le 9 et le 10 décembre. Des stands gourmands, des spectacles, un feu d’artifice, des manèges, des balades à poney et d’autres surprises seront au rendez-vous. Le marché de Noël de Saint-Estève se tiendra aux mêmes dates.

Le marché de Noël du Soler sera ouvert du 8 au 10 décembre. Le coût des emplacements pour les exposants sera entièrement reversé à l’AFM-Téléthon.

Dans la commune d’Amélie-les-Bains-Palalda, le marché de Noël se tiendra le 9 décembre dans la rue des Thermes et l’avenue du Vallespir.

Le même jour, à Prats-de-Mollo-la-Preste, les enfants auront l’occasion de participer à des animations en attendant l’arrivée du Père Noël et le bal des lutins.

Toujours le samedi 9 décembre, la ville de Céret attendra petits et grands pour son marché de Noël des Créateurs. 22 exposants seront présents, les enfants pourront patienter jusqu’à l’arrivée du Père Noël avec un atelier qui leur est réservé où ils confectionneront des cartes de Noël.

Le marché de Noël de Sainte-Marie-la-Mer se veut solidaire. Animations, démonstrations, jeux en bois et jeux gonflables au programme de ce 9 décembre. Le tout, au profit du Téléthon.

Plusieurs communes des Pyrénées-Orientales ont privilégié cette date du 10 décembre pour leur marché de Noël dont Vinça, Los Masos et Fillols.

Marchés de Noël du 16 et 17 décembre

C’est le 16 décembre que les exposants seront présents à Villeneuve-la-Rivière pour le marché de Noël. Le même jour, à Opoul-Perillos, il sera possible d’effectuer une balade à poney en attendant l’arrivée du Père Noël.

Le 17 décembre, les Fabricréateurs convient les habitants du département des Pyrénées-Orientales à Prades pour découvrir ou redécouvrir le travail de l’artisanat lors d’un marché de Noël dédié à l’artisanat et la création. Le duo musical Les Désallumés mettra l’ambiance toute la journée.

Après Bouleternère l’année dernière, le 16 et 17 décembre 2023 c’est la commune de Latour Bas Elne qui présente la première édition de son marché de Noël.

À Montesquieu des Albères, le marché de Noël aura lieu le 17 décembre.