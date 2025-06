À Perpignan, le théâtre de l’Archipel dévoile sa nouvelle programmation 2025-26

Ce jeudi 12 juin 2025, le théâtre de l’Archipel

La saison 2024-25 avait démarré sur les chapeaux de roues, tous spectacles confondus. Qu’en est-il de cette nouvelle programmation ? Made in Perpignan est allé interroger les habitués du théâtre à la sortie de la salle de spectacle.

« On sait quel spectacle on veut voir ! »

Enthousiaste, Annie a déjà réservé 18 spectacles. C’est une habituée de L’Archipel depuis sa création. « J’aime beaucoup le spectacle vivant. À Perpignan, nous avons la chance d’avoir cette scène nationale avec une belle programmation », souligne-t-elle. Concernant la saison prochaine, « je trouve qu’il y a beaucoup de danse. Peut-être un peu trop, car ce n’est pas forcément accessible. Mais c’est une chouette programmation, il y a toujours de quoi voir. » Pour Annie, même si on ne connaît pas, l’idée c’est de se faire emporter par le spectacle. L’année dernière, elle a été conquise par l’univers du cirque.

Installés autour d’une table de la buvette, Lauren et Jean Christophe feuillettent leur livret de programmation avec attention. « On sait quel spectacle on veut voir ! Par exemple, celui-ci, avec les marionnettes », désigne la jeune femme. La Mort Grandiose des Marionnettes est une pièce « sanguinolente et cruelle », ce spectacle au succès planétaire est teinté d’humour noir, avait annoncé plus tôt dans la soirée Jackie Surjus-Collet : « trois comédiennes marionnettistes, un rythme effréné, une succession de scènes aussi féroces que drôles, c’est du grand art et on rit beaucoup. » Au théâtre, on est là pour vivre des émotions.

Cela fait un an ou deux que le couple se rend plus régulièrement à l’Archipel. « J’ai une fille et ils font des superbes spectacles pour la jeunesse », sourit Lauren. La famille compte également profiter de l’exposition des Écornifleurs, de petits personnages très envahissants mais diablement attachants. De son côté, Jean Christophe semble emballé par la programmation musicale, notamment la soirée électro Pulse, qui se déroulera au Médiator dans le cadre du festival Aujourd’hui Musiques.

Une nouvelle saison dévoilée sur la scène du Grenat

Pour Sandrine et Thierry, « la programmation reste de qualité, il n’y a aucun doute, mais cela nous correspond moins ». En 2025, ils avaient été séduits par la dernière création du chorégraphe Nacim Battou ou par le très attendu Slava’s Snowshow. Une pièce a tout de même retenu l’attention de Sandrine, qui a prévu d’aller voir Don Giovanni en avril prochain.

« C’est un opéra incontournable de Mozart. L’orchestre de La Loge est dirigé par Julien Chauvin, les voix sont irréprochables, ils ont travaillé avec la fine fleur de la nouvelle génération montante du chant français. C’est porté par la compagnie nationale l’Arcale, une compagnie d’art lyrique avec une très belle mise en scène par Jean-Yves Ruf », présentait plus tôt Jackie Surjus-Collet.

Lucienne est ressortie de la salle du Grenat la tête « pleine comme œuf. » Son livret entre les mains, elle nous indique les spectacles qu’elle a soigneusement annotés d’une croix, lorsqu’elle est sûre de s’y rendre, ou d’un point d’interrogation, si cela mérite réflexion. « Il y a beaucoup de spectacles de musique qui m’intéressent. La danse, il y en a des quantités ! Il faudra faire un choix… » Seul bémol pour Lucienne, la programmation 2025-26 est « un peu sombre ». « Ce n’est pas très gai, quand même », regrette-t-elle.

Des classiques revisités aux créations engagées

Au programme de cette saison, on retrouve des classiques comme Macbeth ou Roméo et Juliette de Shakespeare, mais aussi des textes très contemporains. Après le succès de La Tendresse la saison dernière, Julie Bérès revient avec Désobéir.

« Quatre comédiennes dynamitent avec joie les idées reçues sur les aspirations des jeunes femmes d’aujourd’hui issues de l’immigration. Elles parlent sans tabou de sexualité, de religion, de famille, d’héritage culturel et nous touchent par la sincérité de leur témoignage », présente Jackie Surjus-Collet.

Une relecture de Phèdre est également proposée au public sous forme de stand-up. « Le metteur en scène François Gremaud transforme la tragédie de Racine en un monologue joyeux et interactif, servi avec éclat par l’acteur Romain Daroles », décrit le programme.

Une programmation hors les murs, au plus près des habitants

Fort de son succès, l’Archipel continuera de jouer en dehors de ses murs cette année, avec une programmation « tout-terrain ». « Nous avons fait un gros travail de territoire, d’aller au contact des gens, de discuter… », rappelle Jackie Surjus-Collet. La petite caravane itinérante continuera de parcourir le département avec son chapiteau. Des spectacles adaptables de la place du village, au centre commercial, seront proposés comme le cabaret renversé à Estagel.

La saison s’ouvrira le lundi 22 septembre 2025 avec la pièce Hofesh shechter company, une danse fiévreuse, sauvage, qui entraînera les spectateurs au fin fond du monde des rêves.

