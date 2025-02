El Mediator rouvre ses portes à Perpignan : Une salle rénovée pour une expérience optimisée

Article mis à jour le 7 février 2025 à 19:22

Le 8 février 2025, après plusieurs mois de travaux et une ouverture partielle en mode « club » en novembre dernier, El Mediator rouvre enfin l’ensemble de ses espaces.

Une visite organisée le 6 février à l’occasion de la réception des travaux a permis de découvrir les transformations du lieu. Climatisation modernisée, accessibilité renforcée et réaménagement des espaces promettent d’améliorer l’expérience des artistes et spectateurs. Explications et tour du propriétaire en photos.

Un chantier d’envergure pour moderniser El Mediator

Après avoir fermé ses portes en mai 2024 pour rénovation, El Mediator achève une transformation ambitieuse. Ces travaux, soutenus par la Ville de Perpignan, le Centre National de la Musique et la Préfecture des Pyrénées-Orientales, répondent à plusieurs enjeux majeurs : confort thermique, accessibilité et amélioration des infrastructures.

Parmi les interventions phares, le système de climatisation a été entièrement revu. « Nous devions absolument changer la climatisation sur l’ensemble du bâtiment », expliquait Sylvie Ananos, directrice technique des travaux, lors d’une précédente visite de chantier​. Désormais, chaque espace (grande salle, loges, studios de répétition, bureaux) dispose de son propre dispositif, optimisant ainsi la consommation d’énergie et réduisant l’empreinte écologique du site.

Autre évolution notable : la suppression de dix piliers dans la grande salle​. Cette modification ne change pas la jauge de la salle (toujours 885 places), mais améliore la visibilité et la circulation du public, offrant une expérience plus immersive lors des concerts.

Une meilleure accessibilité pour tous

L’un des points forts de cette rénovation est l’amélioration de l’accessibilité. Un nouvel accès intérieur a été aménagé côté bar, facilitant le déplacement des personnes à mobilité réduite. De plus, jusqu’à trois plateformes surélevées mobiles pourront être installées sur demande pour garantir une vue optimale sur la scène​.

Les loges et studios de répétition du El Mediator

Dans les coulisses, le confort des artistes a également été repensé, avec des aménagements visant à optimiser l’accueil et la préparation des musiciens.

Une expérience spectateur enrichie au El Mediator

Pour le public, l’expérience des concerts au Médiator s’annonce plus fluide et agréable. Un nouvel accès au bar a été ajouté, évitant les encombrements lors des événements. Un système de stockage innovant des fûts de bière, basé sur un carrousel sur-mesure, a également été mis en place pour faciliter l’approvisionnement​.

La signalétique du El Mediator a fait peau neuve

Enfin, une nouvelle signalétique a été déployée sur l’ensemble du site pour guider les spectateurs à travers les différents espaces, des salles de concerts aux studios en passant par la terrasse et le hall d’exposition​.

Un lieu incontournable des musiques actuelles en Pays Catalan

Depuis son ouverture en 1997 et son intégration au Théâtre de l’Archipel en 2011, El Mediator est devenu une référence culturelle dans les Pyrénées-Orientales​. En 2024, la salle a accueilli plus de 28 000 spectateurs et programmé une cinquantaine de concerts, avec un accent particulier sur la scène émergente et les musiques actuelles​.

Le Pôle Accompagnement Perpignan Archipel (P.A.P.A.), dédié au soutien des artistes locaux, continuera d’accompagner les talents vers des tremplins nationaux comme Les Inouïs du Printemps de Bourges ou le Prix Nougaro. La salle maintient également son engagement en matière de prévention et d’éducation au sonore en tant que relais départemental​.