Près de Perpignan, une tournée préventive pour la protection des océans

Du 6 au 17 juillet, la tournée pédagogique « protéger l’océan ça s’apprend » arpentera le territoire des Pyrénées-Orientales. Pour sensibiliser à la protection des océans, deux entités organiseront des ateliers destinés aux petits comme aux grands. Photo © Scopio

Les océans subissent de plein fouet la pollution plastique, dont environ 80% proviennent de la terre ferme. Les déchets, abandonnés dans les rues ou au bord des routes, finissent souvent emportés par les cours d’eau jusqu’à la mer. Pour lutter contre ce fléau, l’association Expédition 7ème Continent et l’entreprise Citeo renouvellent leur collaboration pour sensibiliser le grand public à la préservation des océans.

Après avoir visité les DOM-TOM l’année dernière, la 7ème édition de la tournée pédagogique fera halte dans sept villes d’Occitanie. Entre le 6 et le 30 juillet 2024, le navire de l’Expédition 7ème Continent fera escale sur les côtes roussillonnaises. La tournée débutera à Port-Vendres du 6 au 8 juillet et se terminera à Sète du 29 au 30 juillet. Les stands ouvriront de 10h00 à 12h00 et de 18h00 à 22h00.

Des ateliers et activités pour tous

Lors de chaque escale, l’équipe du navire proposera une série d’ateliers gratuits. L’objectif ? Sensibiliser le public à la problématique de la pollution plastique. Les visiteurs pourront explorer le pont de la goélette, découvrant ainsi le quotidien de l’équipage et le fonctionnement du bateau. Une présentation des expéditions scientifiques sera donnée. Des microscopes seront ainsi mis à disposition du public pour un aperçu concret des recherches menées sur la pollution marine.

Des ateliers interactifs, tels que « Retracer l’itinéraire d’un déchet abandonné », ou encore « la longue vie des déchets dans la nature », aideront les participants à comprendre le trajet des déchets depuis la terre jusqu’à l’océan. Plusieurs stands auront pour but d’enseigner la gestion durable des déchets et de mieux comprendre l’impact de ces derniers sur l’environnement. « On met à disposition des microscopes, des jeux, des animations … Ce côté interactif marche très bien chez les jeunes », nous explique Patrick Deixonne, explorateur et fondateur de l’association Expédition 7ème Continent.

Jean Hornain, Directeur Général de Citeo, souligne l’importance de « l’éducation à l’éco-citoyenneté dès le plus jeune âge. Aux côtés d’Expédition 7ème Continent depuis de nombreuses années, nous voulons donner aux jeunes générations les clés pour devenir des citoyens responsables et engagés dans la protection de l’environnement ».

Un objectif clair : sensibiliser à la pollution plastique

En effet, si la présence dans les mers de monticules de déchets est une réalité, cette initiative vise, avant tout, à démystifier l’idée reçue d’un « 7ème continent » de déchets. L’objectif ici est de révéler la réalité des micro-particules plastiques qui polluent l’eau.

Mais pour Patrick Deixonne, « nous sommes simplement un complément. L’Éducation nationale fait déjà beaucoup sur ces dossiers-là. Nous, on est plutôt des gens de terrain. Les enfants aiment bien les mots ‘expédition’, ‘explorateur’, ‘navigateur’ … C’est vraiment un univers qui les fait rêver et cela nous permet de montrer ce qu’est réellement cette pollution plastique ». Suite à une expédition dans le Pacifique, le navigateur français a médiatisé les effets néfastes du plastique dans cette région.

L’association Citeo est également un partenaire majeur de l’évènement. L’entreprise « à mission », créée par des acteurs de la grande consommation et de la distribution, propose des solutions de réduction, de réemploi, de tri et de recyclage. Pour ce mois de juillet, les deux entités ne gardent qu’un seul cap : sensibiliser à la pollution plastique pour protéger nos océans.