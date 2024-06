Produire ses propres olives devient possible grâce à la Confrérie de Banyuls

Depuis 2013, la Confrérie des Oliviers s’investit dans la préservation du patrimoine oléicole de la côte Vermeille. Cette année, l’association organise l’événement « passage à témoins », pour accompagner les heureux propriétaires d’oliviers, de terres oléicoles ou les simples passionnés du petit fruit méditerranéen. Cess Dek, président de l’association, vous présente l’histoire de la confrérie et partage ses meilleures astuces pour produire d’excellentes olives cet automne.

Côte Vermeille : une « richesse oléicole unique »

En 2023, Cess Dek est élu à la tête de la Confrérie des Oliviers de Banyuls-sur-Mer, où il vit depuis 37 ans. Il y a presque un an, cet ancien infirmier rachète le dernier moulin à vent de la côte Vermeille, à Banyuls-sur-Mer. Ce passionné souhaite remettre au goût du jour la culture oléicole particulière de la côte Vermeille. En effet, cette région, allant d’Argelès-sur-Mer à Port-Bou, abrite deux espèces endémiques d’oliviers, l’Argoudeil et la Courbeil. « Ce sont deux espèces qu’il faut préserver. Elles ont un goût particulier et une personnalité marquée », assure le président de la Confrérie des oliviers. Ce dernier ajoute même que certains chefs étoilés « se les arrachent » pour leurs propriétés uniques.

Si le département est marqué par la particularité de ses espèces, Cess Dek tient à mettre en lumière la quantité importante d’oliviers sur le territoire. « Ce n’est pas tant qu’il manque d’arbres, il y en a énormément, mais plutôt l’absence de personne pour s’en occuper ». Selon lui, énormément d’arbres sont laissés à l’abandon et « peuvent encore être traités sans aucune difficulté ».

Quatre rencontres participatives organisées par la Confrérie des Oliviers

En 2024, la Confrérie des oliviers de Banyuls-sur-Mer a créé l’événement « passage de témoin ». Une action visant à apprendre, à chaque personne qui le souhaite, comment entretenir son olivier tout au long de sa croissance. Plusieurs rencontres ont été organisées entre des professionnels et des particuliers, afin d’apprendre comment « mieux produire » ou « reprendre à zéro une production d’olivier ».

La première rencontre, en mars, avait lieu au Biodiversarium de Banyuls. Les participants ont pu s’initier à la taille de vieux arbres. « C’était génial, tout le monde a pu mettre la main à la pâte », se réjouit Cess Dek. La deuxième rencontre était quant à elle consacrée à la pousse des jeunes arbres. Le 4 mai, une troisième rencontre était dédiée à la lutte contre les mouches, risque principal pour les oliviers. Mais en quoi cet insecte pourrait représenter un risque pour la production oléicole ? Tout simplement car ils creusent des trous directement dans l’olive pour y pondre leurs œufs.

La dernière rencontre de ce programme sera organisée le 19 octobre 2024, en pleine période de récolte des olives. Les intéressés pourront y apprendre le processus de récolte et de trituration des fruits. Une expérience qui a plu aux visiteurs comme aux organisateurs, amenant le président de la Confrérie des oliviers à réitérer l’expérience l’année suivante.

Produire sa propre huile d’olive dans les Pyrénées-Orientales

L’association propose également aux particuliers de produire leur propre huile d’olive. Pour ce faire, il suffit d’amener vos olives à l’association, celle-ci s’occupe de les triturer jusqu’à 80 kg. La Confrérie triture seulement les olives provenant du même propriétaire. Une bouteille sera vendue à votre nom, avec de l’huile d’olive provenant de vos seuls arbres. En dessous de ce seuil, l’association peut aussi remplir des bouteilles communes avec des olives amenées par plusieurs personnes.

Chacun des fournisseurs d’huile doit respecter certaines règles, comme apporter des olives sans feuilles, placées dans des cagettes et récoltées à une date précise donnée par la confrérie. Certaines obligations sont parfois plus complexes à mettre en place, comme lorsqu’il est demandé de fournir moins de 10% d’olives véreuses, difficiles à quantifier. Bien que, selon Cess Dek, ces olives malades sont facilement identifiables.

Chaque olivier donnerait en moyenne entre 15 et 50 kilos d’olives. Selon Cess Dek, ce chiffre pourrait même atteindre les 80 kg, soit 9 litres d’huile d’olive dans de bonnes conditions. Pour y parvenir, ce passionné conseille de débroussailler toute l’herbe entourant les arbres et d’apporter une attention particulière à leur taille chaque année. Dans le cas contraire, les branches pousseront vers le haut, rendant la collecte complexe.

En été, la priorité est de traiter son olivier contre la mouche, danger principal pour l’arbre fruitier. « Cela peut se faire en mettant un produit dédié ou des anchois dans une bouteille en plastique accrochée à une branche ». Cess Dek conseille également de faire triturer ses olives à des périodes différentes en fonction du type d’huile souhaitée. « Une olive triturée lorsqu’elle est encore verte aura plus de goût, de personnalité, mais n’ira pas avec tout. Une olive transformée en huile plus tard sera plus neutre, mais se mariera avec tout ».

Pyrénées-Orientales : Quelle place dans la production oléicole ?

Le département produit dix variétés d’olives différentes. L’Olivière et la Verdale sont les plus répandues. Malgré la détermination de passionnés comme Cess Dek et une augmentation du rendement depuis 10 ans, les Pyrénées-Orientales restent un poucet dans le domaine. En effet, la production oléicole du département représente 7 % de la production d’Occitanie. Un pourcentage bien en deçà de celui des cadors régionaux que sont le Gard et l’Hérault (85 % à eux deux). Le département se spécialise plutôt dans le domaine viticole ou dans la production d’autres arbres fruitiers.

Pourtant, selon Cess Dek, la culture de l’olive présente de nombreux avantages par rapport à la production viticole. « L’olive demande moins d’entretien que la vigne », souligne-t-il. Il rajoute « qu’une fois qu’on a investi un peu de temps dans son arbre, l’apport en fruit peut-être énorme. »